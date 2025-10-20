Z takim obiektem zima im nie straszna. Górnik Łęczna ma nowoczesne boisko "pod balonem"

O tym jak ważna i istotna jest to inwestycja nie trzeba nikogo w Grodzie Dzika przekonywać. Z obiektu będą mogli korzystać piłkarze grającego w Betclic I Lidze pierwszego zespołu, ale także, a może i przede wszystkim zdolna Łęczyńska młodzież.

Obiekt, którego koszt wyniósł 9 100 000 zł, został wybudowany przede wszystkim na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. Całkowity koszt budowy obiektu sfinansowano dzięki szerokiej współpracy instytucjonalnej. Znaczące wsparcie zapewniły resorty centralne: Ministerstwo Edukacji przekazało trzy miliony złotych, a Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparło projekt kwotą czterech milionów złotych. Nieocenionym partnerem w tej inwestycji okazał się również Lubelski Węgiel Bogdanka SA, który jako wieloletni sponsor Klubu przekazał darowiznę w wysokości dwóch milionów złotych oraz udzielił pożyczki w wysokości 2,7 miliona złotych. Dzięki temu realizacja projektu mogła być sprawnie i płynnie przeprowadzona (pożyczka została już w całości spłacona w sierpniu 2025 roku).

– Z całą pewnością można powiedzieć, że było warto. Niech to miejsce tętni życiem. Niech będzie przestrzenią bezpieczeństwa, zdrowej rywalizacji, radości z ruchu, a przede wszystkim dobrej zabawy – powiedział podczas uroczystego otwarcia Maciej Grzywa, prezes Górnika. – Rolą naszej Akademii jest przede wszystkim wsparcie w rozwoju młodych zawodników, ale także uczniów i uczennic – podkreślał z kolei Konrad Krzyszkowski, Prezes Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna.

Inwestycję pochwalił także Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki.

– Inwestycje w infrastrukturę sportową są inwestycjami w młode pokolenie – w ich zdrowie, aktywność i wychowanie poprzez sport. Dzięki takim inicjatywom jak ta w Łęcznej młodzi ludzie mogą każdego dnia doświadczać radości ruchu, współzawodnictwa i pracy zespołowej w bezpiecznych i komfortowych warunkach – przekazał w liście gratulacyjnym Rutnicki.

Zadowolenia nie kryli także inni zaproszeni goście.

– Dziękowaliście Zarządowi Lubelskiego Węgla Bogdanka i z serca mówię: to jest nasz obowiązek, bo stworzyliście ten obiekt dla młodzieży – powiedział Zbigniew Stopa, prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA. – Cieszę się, że jako Gmina Łęczna mogliśmy włączyć się w powstawanie tych obiektów przekazując tereny pod budowy tych obiektów, tej hali oraz tego boiska, na które niedługo się udamy – dodał Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, obiekt został poświęcony przez księdza kanonika Janusza Rzeźnika z parafii pw. św. Marii Magdaleny. Część oficjalną zakończył trening pokazowy drużyny kobiet U-18, uczennic SMS Górnika Łęczna oraz wspólny przejazd nowym klubowym autokarem na boisko sztuczne przy ulicy Przemysłowej.

Inne modernizacje

Nowa hala pneumatyczna to część większego projektu jaki został w ostatnim czasie zrealizowany w Łęcznej. W ramach inwestycji zmodernizowano również pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej przy ulicy Przemysłowej, z którego społeczność Górnika korzysta od lipca 2025 roku. Modernizacja wspomnianego boiska kosztowała 2 353 900 zł ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 350 tysięcy złotych z Gminy Łęczna.