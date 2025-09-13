Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli
Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli (fot. Facebook PGE Start Lublin)

Coroczna impreza w hali Globus jest poświęcona pamięci Zdzisława Niedzieli. To legenda lubelskiej koszykówki.

Urodził się w 1930 r. i jako zawodnik grał m.in. w Lubliniance, Legii Warszawa oraz Starcie Lublin. W tym ostatnim zespole został trenerem i wprowadził go do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pod jego wodzą Start spisywał się w niej znakomicie – „czerwono-czarno” trzykrotnie sięgnęli po brązowe medale mistrzostw Polski. Dwa ostatnie tytuły zostały wywalczony przy udziale Kenta Washingtona. To Niedziela stał za sprowadzeniem Amerykanina do Polski. Washington błyskawicznie podbił serca kibiców i stał się magnesem dla kibiców w całym kraju. Co ciekawe, Niedziela uprawiał również inne dyscypliny sportowe. Wśród nich wymienić należy piłkę nożną, tenis stołowy czy lekkoatletykę. Zmarł 21 grudnia 2010 r. w Lublinie.

Warto wspomnieć, że pewną tradycją jest również to, że poczynania zawodników z wysokości trybun ogląda Kent Washington. Amerykanin urodzony w miejscowości New Rochelle był pierwszym czarnoskórym zawodnikiem w polskiej lidze i wydatnie przyczynił się do tego, że Start w 1979 i 1980 r. wywalczył brązowe medale mistrzostw Polski. W tamtym czasie zdobycie biletów na mecze Startu graniczyło z cudem, bo przed kasami ustawiały się olbrzymie kolejki. Washington był największą atrakcją ligi i postacią tak rozpoznawalną, że zagrał nawet w słynnym filmie „Miś”. Łącznie w Starcie spędził 3 sezony. Kolejne 2 spędził w Zagłębiu Sosnowiec. W sumie zdobył 3 brązowe medale mistrzostw Polski. Został też w sezonie 1979/1980 najlepszym koszykarzem ligi. Po wyjeździe z naszego kraju zakotwiczył w Szwecji, gdzie przez 12 lat grał w miejscowych klubach. Po zakończeniu kariery zawodniczej próbował z różnym skutkiem prowadzić żeńskie zespoły w Szwecji.

Washington w sobotę wręczał poszczególnym zespołom puchary. Trzecie miejsce przypadło Startowi Lublin, który po wysoko przegranym półfinale z Dzikami Warszawa, kolejnego dnia zagrał już lepiej. Wystarczyło to do minimalnego pokonania MKS Dąbrowa Górnicza.

Wisienką na torcie był jednak finał Memoriału, w którym zagrały ekipy Anwilu Włocławek i Dzików Warszawa. Przez większość spotkania przeważali koszykarze ze stolicy. W samej końcówce jednak Anwil był blisko doprowadzenia do remisu. Wówczas jednak kapitalne akcje zaprezentował Ben Vander Plas. Amerykanin pokazał się jako kandydat na gwiazdę Orlen Basket Ligi. W Anwilu taki status może mieć za to Iasiah Mucius. (kk)

Półfinały

Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza 80:79 (17:15, 10:19, 18:22, 35:23)

Anwil: Mucius 21, Fridriksson 17, Slaughter 11, Furmanavicius 10, Vucić 10, Pearson 9, Borowski 2, Kołodziej, Łazarski, Słupiński 0.

Dąbrowa Górnicza: Green 15, Bogucki 15, Muhammad 11, Montgomery 10, Załucki 10, Bonner 9, Peterka 5, Piechowicz 2, Curry 1, Wojdala 1, Woźny 0, Zabłocki 0.

PGE Start Lublin - Dziki Warszawa 73:98 (24:22, 11:23, 23:24, 15:29)

PGE Start: Ford 17, Griffin 14, Mack 13, Hawkins 10, Krasuski 8, Pelczar 4, Wright 2, Tennyson 2, Put 2, Szymański 1, Kępka 0.

Dziki: Horton 19, Oguama 16, Chavez 15, Kamiński 12, Soares 11, Aleksandrowicz 9, Vander Plas 7, Frąckiewicz 7, Caruther 2, Kempa 0.

Mecz o 3 miejsce

PGE Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza 96:94 (20:21, 18:22, 22:22, 36:29)

PGE Start: Tennyson 26, Hawkins 22, Mack 14, Griffin 11, Put 10, Krasuski 6, Ford 5, Szymański 2, Pelczar 0.

Dąbrowa Górnicza: Muhammad 31, Green 20, Curry 12, Bogucki 8, Montgomery 8, Peterka 7, Bonner 3, Piechowicz 3, Załucki 2, Wojdala 0 

Finał

Anwil Włocławek - Dziki Warszawa 94:102 (14:23, 29:26, 24:24, 27:29)

Anwil: Mucius 32, Pearson 15, Slaughter 11, Fridriksson 9, Furmanavicius 7, Vucić 6, Kołodziej 6, Słupiński 6, Borowski 2, Łazarski 0

Dziki: Vander Plas 25, Kamiński 18, Caruther 13, Frąckiewicz 11, Chavez 9, Soares 9, Horton 9, Oguama 4, Aleksandrowicz 2, Kempa 2, Grochowski 0.

Wojciech Kamiński zaproponował swoim podopiecznym krótki, ale intensywny okres przygotowawczy

18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

