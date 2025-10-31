Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 31 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lubelskie

Dzisiaj
21:04
Strona główna » Lubelskie

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Autor: Zdjęcie autora oprac. AdMa
Udostępnij A A
(fot. fot. PAP)

Od początku roku na Lubelszczyźnie przeprowadzono ponad 4 tys. kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy – podała wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka na przejściu granicznym w Dorohusku. Inspektorzy stwierdzili 90 nieprawidłowości.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Wiceminister wizytowała w piątek Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Lublinie i przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku. Ma to związek z porozumieniem handlowym UE z Ukrainą, które w środę weszło w życie.

– W związku z wejściem w życie liberalizacji umowy handlowej z Ukrainą chcemy sprawdzić, jak wygląda import/eksport biorąc pod uwagę przejścia graniczne na Lubelszczyźnie – powiedziała Gromadzka podczas konferencji prasowej.

Przekazała, że od początku tego roku na wjeździe do Polski z Ukrainy przez przejścia graniczne w województwie lubelskim przeprowadzono ponad 4 tys. kontroli towarów, a na wyjeździe – ponad 3 tys.

Jak przypomniała, w 2022 r. przeprowadzono ponad 19 tys. takich kontroli. – Wiązało się to z nadmiarowym importem produktów z Ukrainy, który był wówczas niekontrolowany i do tej pory inspektorat prowadzi różnego rodzaju postępowania prokuratorskie, przed sądami, dotyczące m.in. sprowadzania zboża tzw. technicznego – powiedziała. Dodała, że liczba kontroli spada, bo zmniejsza się import.

Lubelski wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Lublinie Karina Czyżewska stwierdziła, że odsetek nieprawidłowości w importowanych towarach „nie jest duży” i na ponad 4 tys. kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 90 przypadkach.

Czyżewska podała, że inspekcja kontroluje wszystkie produkty rolno-spożywcze, które wjeżdżają do Polski. Do najczęstszych nieprawidłowości wśród towarów sprowadzanych z Ukrainy zaliczyła występowanie zanieczyszczeń, owadów i oznaki pleśni.

Gromadzka skomentowała stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej, która chce badań laboratoryjnych cukru sprowadzanego z Ukrainy do Polski i UE. Stwierdziła, że w Polsce jest wielu producentów buraków cukrowych, o których „musimy zadbać”.

 Będziemy nadzorować napływ tych produktów przetworzonych i nieprzetworzonych do Polski – powiedziała wiceminister. Dodała, że resort zamierza uszczelnić granice, aby towary sprowadzane do Polski „nie zaszkodziły polskiemu rolnictwu” oraz, żeby „nie odstawały od jakości europejskiej”.

Wiceminister powiedziała, że na etapie uzgodnień międzyresortowych jest tzw. ustawa jakościowa, która przewiduje wsparcie dla wojewódzkich inspektoratów jakości artykułów rolno-spożywczych w kontekście wprowadzenia minimalnych opłat za kontrole od importerów. Resort planuje zwiększenie liczby etatów w inspektoratach położonych w północnych województwach.

Jak stwierdziła, dzięki środkom z KPO siedem laboratoriów WIJHARS otrzymało ok. 20 mln zł na zakup sprzętu, co – zdaniem Gromadzkiej – wpłynie na możliwości i jakość kontrolowania towarów. – Musimy wykazać stuprocentowy profesjonalizm, że jesteśmy gotowi na ewentualny napływ importowanych produktów z krajów trzecich – podkreśliła.

Jak przekazała, ministerstwo rolnictwa poszukuje kolejnych możliwości eksportowych polskich produktów rolnych wysokiej jakości.

W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które Komisja Europejska wynegocjowała z rządem w Kijowie, a kraje członkowskie zaakceptowały 13 października.

Umowa ustanawia korzystne dla Ukrainy - w stosunku do obecnego, przejściowego stanu - zwolnienia celne, ale jednocześnie wprowadza mechanizm ochronny, który pozwoli na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku.

W odniesieniu do produktów szczególnie wrażliwych, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, dostęp do rynku unijnego pozostanie ograniczony i będzie rozszerzany stopniowo. Pełna liberalizacja ma objąć jedynie towary uznane za niewrażliwe, np. mleko i przetwory mleczne.

Porozumienie obejmuje zobowiązanie Ukrainy do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do standardów unijnych oraz obniżenie lub zniesienie ceł na różne towary, w tym produkty mleczne, świeże owoce i warzywa oraz mięso. Zgodnie z umową Ukraina ma dostosować się do unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt, stosowania pestycydów i leków weterynaryjnych do 2028 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w środę PAP, że - mimo wejścia porozumienia w życie - w Polsce nadal obowiązuje embargo na przywóz z Ukrainy niektórych produktów, głównie zbóż. Słowacja i Węgry również utrzymały embargo.

Resort rolnictwa poinformował w środowym komunikacie, że „nowa umowa nie uwzględnia wszystkich postulowanych przez Polskę zapisów, które miały minimalizować potencjalny negatywny wpływ importu ukraińskich towarów na polskie rolnictwo”.

Ministerstwo dodało, że z wywalczonych przez Polskę korzystniejszych zasad ochrony całego rynku rolnego UE w nowym porozumieniu uwzględnione zostały m.in. ograniczenie do poziomu kontyngentów taryfowych bezcłowego importu wrażliwych towarów, takich jak cukier, mięso drobiowe czy jaja, oraz wprowadzenie bilateralnej klauzuli ochronnej, umożliwiającej czasowe wycofanie koncesji taryfowych przyznanych porozumieniem.

Zgodnie z polskimi postulatami klauzulę będzie można uruchomić także w przypadku zakłóceń rynkowych na poziomie pojedynczego państwa członkowskiego. Resort analizuje sytuację. Po wejściu w życie umowy ministerstwo będzie monitorować rynek produktów rolno-spożywczych w Polsce.

W czerwcu 2022 r. UE zdecydowała się tymczasowo znieść cła i limity ilościowe na produkty rolne z Ukrainy. Decyzja ta zapadła w reakcji na rosyjską inwazję i miała na celu wsparcie Ukrainy w obliczu wyższych kosztów eksportu przez terytorium UE po tym, gdy Rosja zagroziła bezpieczeństwu tradycyjnych szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym. Preferencje handlowe wygasły w czerwcu br.

Polska wprowadziła embargo na import m.in. zbóż na skutek protestów rolników, którzy wskazywali na nadmierny import ukraińskich zbóż w latach 2022-2023. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego wzrostu podaży zbóż na krajowym rynku i obniżenia cen ziarna, co odbiło się na kondycji finansowej rolników.

Embargo weszło w życie 16 września 2023 r. w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Jest ono bezterminowe.

źródło: PAP

Posłanka spod Biłgoraja nową wiceminister. "Liczę na współpracę z rolnikami"

Posłanka spod Biłgoraja nową wiceminister. "Liczę na współpracę z rolnikami"

Wiceminister Małgorzata Gromadzka
Rozmowa

Wiceminister Gromadzka: Wieś to moje miejsce na ziemi

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Ukraina granica kontrola kontrola graniczna towary Małgorzata Gromadzka gromadzka

Pozostałe informacje

Podlasie ma już na koncie 26 punktów

Podlasie wygrało derby w Kraśniku, Świdniczanka przegrała mecz o sześć punktów

Trzecie zwycięstwo z rzędu, piąte w tym sezonie na wyjeździe, a ogólnie już ósme. Podlasie w piątek pokonało w Kraśniku tamtejszą Stal 1:0. Bohaterem gości okazał się kapitan drużyny Jarosław Kosieradzki, który w końcówce zdobył jedynego gola.
Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Kolejny bardzo dobry występ Chełmianki. Co najważniejsze, drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zainkasowała drugi z rzędu komplet punktów. W piątkowy wieczór pokonała u siebie rezerwy Cracovii 2:1. Dzięki temu do lidera, czyli Wiślan Skawina traci już tylko dwa „oczka”.
Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Od początku roku na Lubelszczyźnie przeprowadzono ponad 4 tys. kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy – podała wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka na przejściu granicznym w Dorohusku. Inspektorzy stwierdzili 90 nieprawidłowości.
Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna w piątkowy wieczór liczył na drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale musiał pogodzić się z siódmą przegraną w obecnej kampanii. Zielono-czarni nie dali rady Polonii Warszawa przegrywając na swoim boisku 1:2
Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów
MAGAZYN

„Nie będę kierował się pieniędzmi” – rozmowa z Mateuszem Kochalskim

Lata temu pierwszym piłkarzem z Lublina, któremu udało się zasmakować gry w elitarnej Lidze Mistrzów był Jacek Bąk. Dziś w piłkarskim raju wylądował Mateusz Kochalski. 25-letni bramkarz pochodzi wprawdzie z Piask, ale pierwsze piłkarskie szlify zbierał w lubelskim BKS-ie. Oto nasza rozmowa z golkiperem azerskiego Karabachu, który po trzech kolejkach Champions League ma na koncie 6 punktów.

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zawiesiło poszukiwania szczątków rosyjskich dronów, które mogły spaść na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września. W akcję zaangażowani byli m.in. żołnierze z lubelskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

Dlaczego pacjenci ze stwardnieniem rozsianym czy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego tracą poczucie własnego ciała? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Wspólnie z partnerami z Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Turcji biorą udział w prestiżowym projekcie badawczym ERA-NET NEURON Cofund, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa.
W poniedziałek otwarcie skweru im. Józefa Życińskiego

W poniedziałek otwarcie skweru im. Józefa Życińskiego

Na poniedziałkowe przedpołudnie zaplanowane zostało uroczyste otwarcie skweru arcybiskupa Józefa Życińskiego. Jest to plac pomiędzy Alejami Racławickimi i ulicą Radziszewskiego. Przebudowa tego miejsca trwała ponad pół roku i skończyła się już w wakacje.
Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

W Polsce 1 listopada kojarzy nam się z zadumą i wyciszeniem. Jak pamięć o zmarłych celebrują w innych krajach?

Bialscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jest wniosek o wydalenie go z Polski

Bialscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jest wniosek o wydalenie go z Polski

24-letni obywatel Ukrainy jeździł „od lewej do prawej” – był pijany i najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i na swoim koncie miał również inne przewinienia drogowe.
Z promilami za kierownicą zakończył jazdę na tylnym zderzaku innego auta

Z promilami za kierownicą zakończył jazdę na tylnym zderzaku innego auta

W Leszkowicach (gmina Ostrówek) nietrzeźwy 46-latek doprowadził do kolizji, wjeżdżając w tył pojazdu jadącego przed nim. Jak się okazało, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
Wizualizacja poglądowa stadionu przy Zygmuntowskich 5.

Zygmuntowskie w remoncie. Miasto ujawnia kolejne wizualizacje!

Ruszyły prace rozbiórkowe na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Póki co pod buldożery trafiły kasy i toalety. To początek dużej modernizacji obiektu, która ma nadać obiektowi nowy blask, adekwatny do oczekiwań kibiców i poziomu sportowego żużlowców Motoru Lublin.

Tragiczny pożar w Ossówce. Mężczyzna nie przeżył

Tragiczny pożar w Ossówce. Mężczyzna nie przeżył

W piątek rano doszło do pożaru domu w Ossówce w gminie Leśna Podlaska. Niestety, jedna osoba nie żyje.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta Miasta Chełm, od 18 listopada 2025 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie wznawia pracę przy orzekaniu

Zawieszenie tylko na chwilę. Środki się znalazły, komisje znów zasiądą

Po kilkutygodniowej przerwie w pracach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, od 18 listopada orzekanie zostanie wznowione. Środki na wynagrodzenia członków komisji zabezpieczył Wojewoda Lubelski – po interwencji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
wideo
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Więcej policjantów na cmentarzach, liczne patrole na drogach i apele o rozwagę – mundurowi przygotowują się do okresu Wszystkich Świętych. Kierowcy muszą liczyć się z korkami i utrudnieniami w rejonie nekropolii, a odwiedzający groby powinni uważać na kieszonkowców.

Najnowsze
Podlasie ma już na koncie 26 punktów

21:35 Podlasie wygrało derby w Kraśniku, Świdniczanka przegrała mecz o sześć punktów

21:08

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

21:04

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

20:11

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

20:05

„Nie będę kierował się pieniędzmi” – rozmowa z Mateuszem Kochalskim

19:28

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

18:45

Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Podlasie ma już na koncie 26 punktów

Podlasie wygrało derby w Kraśniku, Świdniczanka przegrała mecz o sześć punktów

Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów

„Nie będę kierował się pieniędzmi” – rozmowa z Mateuszem Kochalskim

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Podlasie ma już na koncie 26 punktów

Podlasie wygrało derby w Kraśniku, Świdniczanka przegrała mecz o sześć punktów

Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów

„Nie będę kierował się pieniędzmi” – rozmowa z Mateuszem Kochalskim

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
PROGNOZA POGODY

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

film
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Foto
Ekwador

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

galeria
Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury