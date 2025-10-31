Tragiczny pożar w Ossówce. Mężczyzna nie przeżył

W piątek rano doszło do pożaru domu w Ossówce w gminie Leśna Podlaska. Niestety, jedna osoba nie żyje.
Drewniany dom zaczął się palić ok. godz. 7. Ogień szybko się rozprzestrzeniał. Gdy Straż Pożarna dotarła na miejsce, niemal cały budynek był w płomieniach. Jak przekazuje dyżurny komendy miejskiej PSP w trakcie akcji gaśniczej odnaleziono ciało mężczyzny, opalone, bez oznak życia. Dom oddalony był od innych zabudowań.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. W akcji brało udział kilka zastępów OSP.