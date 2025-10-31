Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
I LIGA

Dzisiaj
20:11
I LIGA

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Górnik Łęczna w piątkowy wieczór liczył na drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale musiał pogodzić się z siódmą przegraną w obecnej kampanii. Zielono-czarni nie dali rady Polonii Warszawa przegrywając na swoim boisku 1:2

Kibice, którzy w piątkowy wieczór zdecydowali się na wizytę na stadionie w Łęcznej nie musieli długo czekać na bramki. W ósmej minucie po błędzie byłego piłkarza Górnika – Souleymane Cisse – świetną szansę na gola miał Fryderyk Janaszek. Wystawiony przez trenera Ruska „na szpicy” 21-latek znalazł się sam na sam z bramkarzem Polonii, ale zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i akcja spaliła na panewce. Polonia odpowiedziała w 11 minucie i była to odpowiedź skuteczna. Dośrodkowanie z prawej strony głową przedłużył Hajdin Salihu. Na piłkę nabiegł Robert Dadok i strzałem głową pokonał Branislava Pindrocha.

Zielono-czarni po stracie gola ruszyli do ataku. W 16 minucie sytuacyjny strzał tuż sprzed linii pola karnego oddał Kamil Orlik, ale piłka przeleciała nad bramką. Natomiast w 28 minucie goście prowadzili dwoma golami. Tym razem świetny strzał sprzed „szesnastki” oddał Oliwier Wojciechowski i nie dał żadnych szans bramkarzowi z Łęcznej. Pięć minut później miejscowi zdobyli gola kontaktowego. Po szybkim ataku piłka trafiła do Branislava Spacila. Słowak „ściął” akcję ze skrzydła w pole karne przyjezdnych i po mocnym strzale w kierunku dalszego słupka mógł cieszyć się z gola. W końcówce pierwszej połowy groźnie było jeszcze pod bramką Górnika po strzale Wojciechowskiego, który uderzył minimalnie nad bramką.

Po zmianie stron łęcznianie dążyli do zdobycia bramki wyrównującej. W 55 minucie bardzo dobry strzał z około 18 metrów oddał Dawid Tkacz, ale jeszcze lepszą obroną popisał się Mateusz Kuchta. Chwilę później Pindroch miał spore problemy z uderzeniem Dave’a Gnaase, ale rezultat się nie zmienił. Później przez długi czas optyczną przewagę mieli miejscowi, ale długiego posiadania piłki nie potrafili przekłuć na sytuację podbramkową. Dopiero w 78 minucie po świetnym podaniu od Kamila Orlika uderzał Spacil lecz Kuchta nie dał się zaskoczyć. W samej końcówce zielono-czarni szukali swojej szansy poprzez dośrodkowania, ale wynik się już nie zmienił i trzy punkty zgarnęła Polonia.

Piątkowa przegrana była siódmą jaką poniósł zespół z Łęcznej w tym sezonie. W następnej kolejce piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole. Ten mecz zaplanowano na dziewiątego listopada o godzinie 12.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 1:2 (1:2)

Bramki: Spacil (33) – Dadok (11), Wojciechowski (28).

Górnik: Pindroch – Bednarczyk, Kruk, Broda, Szczytniewski – Orlik, Deja, Kryeziu (74 Santos), Tkacz, Spacil (86 Traore) – Janaszek (86 Doba).

Polonia: Kuchta – Brasido, Salihu, Cisse, Janasik – Vega, Gnaase, Wojciechowski (72 Bajdur), Wasin (88 Piotrowski), Dadok (82 Buksa) – Zjawiński.

żółte kartki: Kruk, Szczytniewski, Orlik, Bednarczyk – Dadok, Salihu, Wasin.

sędziował: Dominik Sulikowski (Gdańsk).

BETCLIC I LIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

GKS Tychy - Chrobry Głogów 0-1
Odra Opole - Ruch Chorzów 1-1
Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź 3-1
Polonia Warszawa - Polonia Bytom 2-1
Stal Mielec - Miedź Legnica 1-2
Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 3-1
Wisła Kraków - Stal Rzeszów 2-1
Znicz Pruszków - Puszcza Niepołomice 0-3
Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-3

Tabela:

1. Wisła 14 35 42-12
2. Śląsk 14 27 25-20
3. Pogoń G.M 14 25 30-21
4. Chrobry 14 25 21-13
5. Wieczysta 14 23 30-20
6. Polonia B. 14 21 20-16
7. Stal Rz. 14 20 23-25
8. Pogoń S. 14 19 20-16
9. Odra 14 19 14-15
10. ŁKS 14 18 22-22
11. Ruch 14 18 20-22
12. Miedź 14 18 20-28
13. Polonia W. 14 17 21-24
14. Puszcza 14 14 14-17
15. Tychy 14 12 20-30
16. Stal M. 14 11 18-30
17. Górnik 14 10 17-28
18. Znicz 14 10 16-34

