Sport
III liga gr. IV

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki
Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki (fot. Chełmianka Chełm/facebook)

Kolejny bardzo dobry występ Chełmianki. Co najważniejsze, drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zainkasowała drugi z rzędu komplet punktów. W piątkowy wieczór pokonała u siebie rezerwy Cracovii 2:1. Dzięki temu do lidera, czyli Wiślan Skawina traci już tylko dwa „oczka”.

Kto spóźnił się na mecz około 10 minut, ten przegapił świetny fragment spotkania. Od pierwszego gwizdka zawody były bardzo otwarte, padła jedna bramka, a mogły paść nawet cztery.

Wystarczyło jakieś 190 sekund, a już „Pasy” wypracowały sobie dwie okazje do zdobycia gola. Najpierw poślizgnął się Szymon Grączewski, co wykorzystali rywale. Z groźną kontrą wyszedł Ramil Mustafaev, ale nie zdołał pokonać byłego bramkarza... Cracovii Adama Wilka. Za chwilę Kacper Jodłowski dostał piłkę w polu karnym, oddał ładny strzał, jednak bramkarz Chełmianki ponownie odbił to uderzenie na rzut rożny.

W szóstej minucie wysoki pressing biało-zielonych zakończył się przechwytem i dostarczeniem piłki tuż pod bramkę, gdzie zza piątki huknął Bartłomiej Korbecki. Problem w tym, że prosto w golkipera ekipy z Krakowa. Drugi korner z rzędu o mały włos nie zakończył się wkręceniem futbolówki do bramki przez Grączewskiego. Z kolei... czwarty przyniósł gospodarzom prowadzenie. Radosław Adamski strzelił głową w poprzeczkę, a z bliska skuteczną dobitką popisał się Piotr Cichocki.

Kolejne fragmenty? Aktywny Thiago uderzył tuż obok słupka, a niezłą okazję zmarnował Szymon Kiebzak, który tuż przed strzałem się poślizgnął i nie zdołał skierować piłki do bramki z kilku metrów. W 22 minucie Mustafaev pognał do linii końcowej, ale nie potrafił już dograć do żadnego z kolegów. Później lepiej pod bramką Cracovii II mogli się zachować: Korbecki i dwukrotnie Adamski. Do przerwy zostało jednak 1:0.

W drugiej odsłonie od razu drugiego gola dla gospodarzy powinien zdobyć „Korbi”. Po centrze Piotra Cichockiego trochę za bardzo przyjął jednak piłkę do przodu i trafił z piątki prosto w bramkarza. W 65 minucie bardzo ładnie biało-zieloni wymieniali podania, ale zabrakło tego ostatniego. 180 sekund później rozgrywający dobre spotkanie Maksymilian Banaszewski zaliczył przechwyt, a za chwilę przeprowadził świetną indywidualną akcję. Minął jednego rywala, drugiego, a trzeci podstawił mu nogę w polu karnym. Sędzia musiał podyktować jedenastkę, którą na drugą bramkę zamienił Korbecki.

W doliczonym czasie gry z dobrej strony pokazał się jeszcze Jodłowski. Były pomocnik Górnika Łęczna ładnie huknął z dystansu w piątej minucie doliczonego czasu gry. To był jednak tylko gol na otarcie łez, bo na więcej „Pasom” zabrakło już czasu.

Chełmianka Chełm – Cracovia II 2:1 (1:0)

Bramki: P. Cichocki (8), Korbecki (69-z karnego) – Jodłowski (90+5).

Chełmianka: Wilk – P. Cichocki, M. Cichocki, Derkacz, Adamski (72 Urban), Grączewski, Krawczun, Kobiałka (82 Jabłoński), Banaszewski, Korbecki (88 Baidoo), Kiebzak (82 Tomczyk).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmianka chełm betclic III liga Cracovia II

Trzecie zwycięstwo z rzędu, piąte w tym sezonie na wyjeździe, a ogólnie już ósme. Podlasie w piątek pokonało w Kraśniku tamtejszą Stal 1:0. Bohaterem gości okazał się kapitan drużyny Jarosław Kosieradzki, który w końcówce zdobył jedynego gola.
Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Kolejny bardzo dobry występ Chełmianki. Co najważniejsze, drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zainkasowała drugi z rzędu komplet punktów. W piątkowy wieczór pokonała u siebie rezerwy Cracovii 2:1. Dzięki temu do lidera, czyli Wiślan Skawina traci już tylko dwa „oczka”.
Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów
BETCLIC III LIGA, GR. IV
14. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Star Starachowice 1-1
Cracovia II - Wisła II Kraków 0-1
Czarni Połaniec - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka 1-3
Naprzód Jędrzejów - Wiślanie Skawina 1-2
Podlasie Biała Podlaska - Sparta Kazimierza Wielka 2-0
Pogoń Sokół Lubaczów - Świdniczanka Świdnik 3-1
Siarka Tarnobrzeg - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - Korona II Kielce 2-3

Tabela:

1. Wiślanie 14 29 27-23
2. Avia 14 27 29-19
3. KSZO 14 26 22-14
4. Chełmianka 14 25 22-17
5. Siarka 14 24 27-19
6. Pogoń Sokół 14 23 24-14
7. Podlasie 14 23 26-23
8. Wisłoka 14 22 22-17
9. Star 14 22 20-16
10. Cracovia II 14 21 22-25
11. Korona II 14 20 25-25
12. Czarni 14 19 22-23
13. Stal K. 14 16 22-20
14. Naprzód 14 15 17-24
15. Wisła II 14 13 21-33
16. Świdniczanka 14 12 22-27
17. Sokół Kolbuszowa 14 7 11-25
18. Sparta 14 7 16-33

