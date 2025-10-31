Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bialscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jest wniosek o wydalenie go z Polski

Autor: Zdjęcie autora oprac. KaNa
(fot. Policja)

24-letni obywatel Ukrainy jeździł „od lewej do prawej” – był pijany i najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i na swoim koncie miał również inne przewinienia drogowe.

Dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy mitsubishi, który poruszał się „od lewej do prawej”, nie trzymając toru jazdy. Mundurowi odnaleźli auto zaparkowane w miejscowości Roskosz. Choć początkowo żaden z trzech mężczyzn podróżujących samochodem nie przyznawał się do kierowania, policjanci szybko ustalili sprawcę.

Okazało się, że kierowcą był 24-letni obywatel Ukrainy, nietrzeźwy – ponad 1 promil alkoholu w organizmie – oraz prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Nietrzeźwi byli także pasażerowie samochodu.

Podczas czynności ustalono, że mężczyzna był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe, m.in. kierowanie bez uprawnień i kierowanie pojazdem po alkoholu lub środku działającym podobnie do alkoholu. W przeszłości był też poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności oraz obowiązywały go zakazy prowadzenia pojazdów.

24-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, a policjanci złożyli wniosek o jego wydalenie z Polski ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż Graniczna prowadzi obecnie postępowanie administracyjne w tej sprawie.

