W poniedziałek otwarcie skweru im. Józefa Życińskiego

Na poniedziałkowe przedpołudnie zaplanowane zostało uroczyste otwarcie skweru arcybiskupa Józefa Życińskiego. Jest to plac pomiędzy Alejami Racławickimi i ulicą Radziszewskiego. Przebudowa tego miejsca trwała ponad pół roku i skończyła się już w wakacje.
Zakres wycenianej na blisko milion złotych przebudowy objął m.in. wymianę nawierzchni ścieżek, które zostały wykonane z szarych płytek granitowych – takich samych, jakie znajdują się na pobliskim placu Teatralnym. Nowe alejki mają od 1,2 do 3 metrów szerokości.
Na zmodernizowanym skwerze zamontowano też dziewięć nowych ławek i sześć koszy na śmieci. Pojawiło się też nowe, energooszczędne oświetlenie w formie latarni LED. Przestrzeń zyskała nie tylko nowy wygląd, ale także bardziej reprezentacyjny charakter.
Podczas uroczystości zostanie odsłonięta tablica z nazwą skweru. – Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 od hejnału Miasta Lublin. W programie przewidziano m.in. wygłoszenie laudacji przez ks. profesora Marka Słomkę, odczytanie uchwały Rady Miasta Lublin, odsłonięcie tablicy z nazwą, złożenie kwiatów oraz przemówienia okolicznościowe. Uroczystość poprzedzi msza w kościele akademickim KUL o godz. 10.00 – informuje Monika Głazik z biura prasowego prezydenta Żuka.
Centralnym punktem skweru im. Józefa Życińskiego jest pomnik innego duchownego – Idziego Radziszewskiego, wokół którego zaaranżowano roślinną kompozycję z klonów pospolitych, kwitnących na biało hortensji drzewiastych oraz sadzonek barwinka, stanowiącą zieloną ramę dla placu. Na skwerze została także umieszczona tablica z życiorysem ks. Idziego Radziszewskiego – współzałożyciela i pierwszego rektora KUL.
Skwer vis-a-vis Ogrodu Saskiego imię Życińskiego nosi od 2012 roku. Wybitny metropolita lubelski zmarł rok wcześniej.
Skwer im. Abp. Józefa Życińskiego bardziej zielony. Przebudowa zakończona
