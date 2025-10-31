Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zawieszenie tylko na chwilę. Środki się znalazły, komisje znów zasiądą

Autor: Zdjęcie autora Kamil Pomorski
Jak informuje Kancelaria Prezydenta Miasta Chełm, od 18 listopada 2025 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie wznawia pracę przy orzekaniu
Jak informuje Kancelaria Prezydenta Miasta Chełm, od 18 listopada 2025 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie wznawia pracę przy orzekaniu (fot. Kamil Pomorski )

Po kilkutygodniowej przerwie w pracach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, od 18 listopada orzekanie zostanie wznowione. Środki na wynagrodzenia członków komisji zabezpieczył Wojewoda Lubelski – po interwencji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jeszcze parę dni temu przewodnicząca chełmskiego zespołu, Joanna Malinowska, informowała o wstrzymaniu orzekania od listopada 2025 roku. Decyzję tłumaczyła brakiem środków na wynagrodzenia lekarzy i członków składów orzekających, co uniemożliwiało przeprowadzenie zaplanowanych 26 komisji. Oznaczało to, że 354 osoby, które miały w listopadzie otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, musiałyby czekać do stycznia 2026 roku.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie działa w ramach zadań zleconych administracji rządowej, a jego finansowanie pochodzi z budżetu centralnego. Jak podkreślała Malinowska, „środków po prostu nie przekazano wojewodom”. W 2025 roku zespół dysponował dotacją celową w wysokości 1 300 130 zł, z której do października wykorzystano już ponad 1 033 780 zł.

Zespół trzykrotnie zwracał się do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie dotacji – raz w czerwcu i dwa razy w październiku – łącznie o ponad 270 tys. zł. Pomoc w wysokości 30 tys. zł przekazały także powiaty chełmski i krasnostawski, jednak nie rozwiązało to problemu. W efekcie orzekanie zostało zawieszone, a urząd ograniczył się do przyjmowania wniosków i wydawania legitymacji oraz kart parkingowych.

Dodatkowe środki z rządu i rezerwy wojewody

Sytuacja zmieniła się z końcem miesiąca. Jak poinformował Marcin Bubicz, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismem z 11 września 2025 roku zdecydował o przekazaniu 665 tys. zł na funkcjonowanie powiatowych zespołów orzekających w województwie lubelskim. Dodatkowo wojewoda lubelski zabezpieczył 578 339,90 zł z własnej rezerwy budżetowej.

Środki te zostały przydzielone również do chełmskiego zespołu, co umożliwiło wznowienie orzekania. Zespół rozpoczął już wyznaczanie nowych terminów komisji, a wypłata funduszy ma nastąpić w listopadzie. Równocześnie wojewoda wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie z rezerwy ogólnej budżetu państwa dodatkowej kwoty 1,4 mln zł na potrzeby funkcjonowania systemu orzekania w regionie.

Komisje wracają od 18 listopada

Informację o wznowieniu orzekania potwierdziła również Kancelaria Prezydenta Miasta Chełm. Jak dowiedzieliśmy się, od 18 listopada 2025 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie wznawia pracę w związku z przekazaniem brakujących środków finansowych przez Wojewodę Lubelskiego.

Ponad cztery tysiące wniosków – pozostałe w kolejce

Od stycznia do października 2025 roku chełmski zespół wydał 3783 orzeczenia, podczas gdy w tym samym czasie wpłynęło ponad 4060 nowych wniosków. Wstrzymanie prac mogło więc doprowadzić do dalszego wzrostu zaległości i opóźnień w wydawaniu decyzji.

Wznowienie orzekania oznacza dla mieszkańców powiatu powrót do normalności, choć – jak podkreślają urzędnicy – konieczne będzie nadrabianie zaległości i ponowne umawianie odwołanych posiedzeń.

Chełmski zespół zapowiada, że będzie orzekał niezwłocznie po otrzymaniu środków, a wszystkie sprawy przełożone z listopada trafią na posiedzenia komisji w najbliższych tygodniach.

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

