Z promilami za kierownicą zakończył jazdę na tylnym zderzaku innego auta

Do zdarzenia doszło wczoraj (30.10) przed godziną 19:00. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący samochodem marki Renault nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył Opla, który poruszał się w tym samym kierunku. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji.

Obaj kierowcy zostali przebadani na stan trzeźwości – kierowca opla był trzeźwy, natomiast 46-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. W jego pojeździe znajdował się również nietrzeźwy pasażer.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a jego samochód trafił na parking strzeżony. Zatrzymano także dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, wysoka grzywna, a także przepadek samochodu lub jego równowartości. 46-latek odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zbliża się okres wzmożonego ruchu związanego ze świętem Wszystkich Świętych, dlatego Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Każda ilość alkoholu w organizmie kierowcy negatywnie wpływa na koncentrację i czas reakcji, zwiększając ryzyko wypadku.