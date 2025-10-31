Zygmuntowskie w remoncie. Miasto ujawnia kolejne wizualizacje!

Jak dowiadujemy się z komunikatu ratusza, poza rozbiórką sanitariatów i kas biletowych, na stadionie trwają też inne prace. Geotechnicy zakończyli badania gruntu i pomiary geodezyjne trybun, rozpoczęły się również pierwsze przymiarki do budowy tymczasowych schodów, które mają docelowo zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Gotowy jest też Jednocześnie gotowy jest już Program Funkcjonalno-Użytkowy, który posłuży do ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto planuje ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku kalendarzowym.



– Przechodzimy z fazy przygotowań do etapu widocznych zmian na stadionie. W najbliższych dniach rozpoczniemy prace rozbiórkowe, które otworzą drogę do właściwej modernizacji. Harmonogram jest realizowany zgodnie z planem, a inwestycja wkrótce nabierze tempa – informuje Tomasz Fulara, zastępca prezydenta miasta. – Kibice mogą już zobaczyć wizualizacje przedstawiające poglądowy wygląd nowego stadionu. To nowoczesny, wielofunkcyjny i zadaszony obiekt. Pokazują one kierunek zmian, które rozpoczynamy i stanowią inspirację dla docelowych rozwiązań, jakie zostaną określone w dokumentacji projektowej – dodaje Fulara.



Jeśli wszystko pójdzie z planem, zwycięski projekt wejdzie w fazę realizacji na początku 2026 roku – mowa o pierwszym kwartale roku. Niezbędne będzie oczywiście uzyskanie wszystkich zgód formalnych, w tym od władz żużlowej PGE Ekstraligi. To w porozumieniu ze sternikami ligi opracowywano harmonogram prac i zarys przebudowy stadionu. I to od Ekstraligi zależeć będzie, czy lubelskie „Koziołki” będą mogły korzystać ze swojego domowego toru w okresie remontu.



Jak informuje ratusz w swoim komunikacie planowana przebudowa istniejącego stadionu żużlowego zmieni go w nowoczesny obiekt sportowy o parametrach, strukturze i funkcjonalności umożliwiających organizację zawodów w dyscyplinie wiodącej, jaką jest żużel, a także różnorodnych wydarzeń sportowych i artystycznych. Obiekt będzie przystosowany m.in. do organizacji zawodów w supercrossie, kartingu, drifcie, mini żużlu, a także koncertów, targów, pokazów oraz aktywności takich jak bouldering, tenis ziemny, wspinaczka na trudność i na czas. Docelowo ma pomieścić od 15 do 20 tysięcy widzów. Co ważne dla kibiców, krzesełka będą numerowane. Obecnie na stadionie panuje „wolna amerykanka”, a posiadanie biletu gwarantuje jedynie wejście na stadion, a już niekoniecznie obejrzenie meczu w komfortowych warunkach. Nowe Z5 zyskać ma nowoczesne zaplecze techniczne, strefę dla mediów i VIP oraz zadaszenie. To zresztą widzieliśmy już na pierwszej wizualizacji, zaprezentowanej tydzień temu.



Modernizacja zostanie przeprowadzona w 10 etapach, możliwych do realizacji w dowolnej konfiguracji. Pierwsze trzy etapy dotyczą remontu trybun w sektorach od C1 do C2, C3 do C4 oraz C5 do C7. W kolejnych etapach inwestycja przewiduje skrócenie toru i zwiększenie strefy bezpieczeństwa między torem a trybunami do minimum 4 metrów, budowę kładki pieszej nad rzeką Bystrzycą oraz budowę trybun w sektorach od A1 do A3 oraz B1 do B2 z miejscami dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami.



Zakres prac obejmie budowę nowych trybun, w tym sektora dla gości, oraz nowego budynku trybuny głównej z zapleczem dla sędziów, mediów i zawodników. W części głównej powstaną loże VIP, pomieszczenia sanitarno-socjalne oraz garaż podziemny. Projekt przewiduje także budowę i organizację parku maszyn (paddocku), wykonanie nowych stref wejściowych od strony Al. Zygmuntowskich oraz przebudowę oświetlenia i modernizację nagłośnienia stadionu, a także ustawienie elementów małej architektury.



Końcowy etap modernizacji przewiduje przebudowę płyty głównej stadionu, co pozwoli na wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu, również w ramach wydarzeń takich jak koncerty, wystawy czy inne imprezy masowe. Ostatnim elementem projektu ma być wykonanie stałego zadaszenia trybun, toru oraz całej płyty stadionu. Realizacja tego zakresu planowana będzie po ewentualnym wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonych analizą akustyczną obiektu.



Miasto zwraca tez uwagę, że przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Docelowe rozwiązania architektoniczne zostaną określone w dokumentacji projektowej, opracowywanej na kolejnych etapach inwestycji.