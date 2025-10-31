Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Autor: Zdjęcie autora Paweł Puzio
Więcej policjantów na cmentarzach, liczne patrole na drogach i apele o rozwagę – mundurowi przygotowują się do okresu Wszystkich Świętych. Kierowcy muszą liczyć się z korkami i utrudnieniami w rejonie nekropolii, a odwiedzający groby powinni uważać na kieszonkowców.

 Już dziś na parkingu przy cmentarzu przy ulicy Białej/Lipowej w Lublinie widać, co będzie się działo w najbliższy weekend. Zniecierpliwieni kierowcy nie mogą wjechać na parking, słychać klaksony i niecenzuralne komentarze pod adresem mniej wprawnych w manewrowaniu szoferów.

– W okresie wzmożonych odwiedzin cmentarzy policja zwiększy liczbę patroli – zarówno tych działających na terenie nekropolii, jak i operujących na drogach – zapowiedział podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, podczas piątkowej konferencji prasowej. – Funkcjonariusze, jak co roku, będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich, którzy wybiorą się na groby swoich bliskich. W rejonie cmentarzy wprowadzone zostaną również zmiany w organizacji ruchu – dodał.

Rzecznik przypomniał także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. – Nie informujmy w mediach społecznościowych, że nie będzie nas w domu. Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy – o ile to nie jest konieczne – dużych sum pieniędzy, kosztownej biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów. Chwila nieuwagi wystarczy, by padły łupem złodzieja. Pilnujmy torebek, a portfel i telefon chowajmy do wewnętrznych kieszeni ubrania. Przy grobach nie zostawiajmy torebek na ławkach – przestrzegał podinsp. Fijołek.

Policjant apelował też o rozwagę przy płaceniu za zakupy przy cmentarnych straganach. – Róbmy to dyskretnie, nie pokazując otoczeniu całej zawartości portfela. Korzystając z komunikacji publicznej, zachowujmy szczególną czujność – zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. W tłumie łatwo o kradzież – dodał.

Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy, ale też wzmożonych podróży. Wiele osób odwiedza groby bliskich oddalone nawet o kilkaset kilometrów. Jak co roku, w rejonach nekropolii porządku pilnować będą policjanci oraz przedstawiciele innych służb. – Warto stosować się do ich poleceń i wskazówek – przypomina policja.

Podkom. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie zwróciła uwagę, że w rejonie cmentarzy zmieniono organizację ruchu. – Obserwujmy znaki i nie jeździjmy na pamięć. Na skrzyżowaniach pojawią się funkcjonariusze kierujący ruchem. Przypomnijmy sobie podstawowe gesty i sygnały, które wykonuje policjant, bo ręczna sygnalizacja jest nadrzędna wobec świateł – podkreślała.

Funkcjonariuszka dodała, że podczas ubiegłorocznego, pięciodniowego okresu Wszystkich Świętych doszło do kilku wypadków drogowych, ale na szczęście nikt w nich nie zginął.

Wideo z porannej konferencji prasowej na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl i na naszym kanale YouTube

W Leszkowicach (gmina Ostrówek) nietrzeźwy 46-latek doprowadził do kolizji, wjeżdżając w tył pojazdu jadącego przed nim. Jak się okazało, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
Zygmuntowskie w remoncie. Miasto ujawnia kolejne wizualizacje!

Ruszyły prace rozbiórkowe na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Póki co pod buldożery trafiły kasy i toalety. To początek dużej modernizacji obiektu, która ma nadać obiektowi nowy blask, adekwatny do oczekiwań kibiców i poziomu sportowego żużlowców Motoru Lublin.

W piątek rano doszło do pożaru domu w Ossówce w gminie Leśna Podlaska. Niestety, jedna osoba nie żyje.
Zawieszenie tylko na chwilę. Środki się znalazły, komisje znów zasiądą

Po kilkutygodniowej przerwie w pracach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, od 18 listopada orzekanie zostanie wznowione. Środki na wynagrodzenia członków komisji zabezpieczył Wojewoda Lubelski – po interwencji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Więcej policjantów na cmentarzach, liczne patrole na drogach i apele o rozwagę – mundurowi przygotowują się do okresu Wszystkich Świętych. Kierowcy muszą liczyć się z korkami i utrudnieniami w rejonie nekropolii, a odwiedzający groby powinni uważać na kieszonkowców.
18-latek z Lublina bez żadnego powodu rozbił wyświetlacz urządzenia, powodując straty sięgające kilku tysięcy złotych. Gdy policjanci go namierzyli, próbował się schować… w szafie.

Tomasz Fulara oraz radni z klubu Krzysztofa Żuka zapowiedzieli że w Lublinie powstanie lodowisko pod chmurką. W samym centrum miasta, czyli na placu Litewskim.
Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin
70-latka straciła ponad 100 tysięcy złotych. Zainwestowała w fałszywą ofertę z Internetu

Ponad 100 tysięcy złotych straciła 70-letnia mieszkanka powiatu opolskiego, która uwierzyła w internetową reklamę obiecującą szybki i wysoki zysk z inwestycji. Kobieta została zmanipulowana przez oszustów podających się za doradców finansowych i maklerów.
Jaka pogoda czeka nas w świąteczny weekend? Szczegóły zna nasza pogodynka.

W ostatnich dniach października na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie widać wzmożony ruch. Mieszkańcy, korzystając z pogody, ruszyli sprzątać opadłe liście, umyć nagrobki i przygotowywać groby bliskich na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych.﻿

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Wyjątkowe derby już w niedzielę

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla kibiców siatkówki w naszym regionie. W niedzielę drużyny z województwa lubelskiego zmierzą się w meczu derbowym. InPost ChKS Chełm podejmie mistrza Polski – Bogdankę LUK Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30.
Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu w Książu Wielkopolskim. Doskonalili swoje umiejętności z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji nowoczesnych materiałów oraz urządzeń wybuchowych.
Fabryka marzeń do likwidacji? Chełm może stracić teren po dawnym PKS

Miała być symbolem nowoczesnego Chełma i początkiem odrodzenia centrum miasta. Dziś o „Fabryce Chełm” mówi się już tylko w kontekście likwidacji spółki i możliwej utraty miejskiego gruntu. W poniedziałek radni zdecydują, czy projekt wart 45 milionów złotych zostanie ostatecznie zamknięty.

W niedzielę Motor zagra z Lechem, czyli powtórka sprzed roku mile widziana

Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem piłkarze Motoru staną przed znacznie większym wyzwaniem. W niedzielę czeka ich wyjazdowe spotkanie z Lechem Poznań. Mecz rozpocznie się o godz. 14.45. Transmisja tradycyjnie w Canal+Sport 3, a na naszym portalu tekstowa relacja na żywo.

