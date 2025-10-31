Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Już dziś na parkingu przy cmentarzu przy ulicy Białej/Lipowej w Lublinie widać, co będzie się działo w najbliższy weekend. Zniecierpliwieni kierowcy nie mogą wjechać na parking, słychać klaksony i niecenzuralne komentarze pod adresem mniej wprawnych w manewrowaniu szoferów.

– W okresie wzmożonych odwiedzin cmentarzy policja zwiększy liczbę patroli – zarówno tych działających na terenie nekropolii, jak i operujących na drogach – zapowiedział podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, podczas piątkowej konferencji prasowej. – Funkcjonariusze, jak co roku, będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich, którzy wybiorą się na groby swoich bliskich. W rejonie cmentarzy wprowadzone zostaną również zmiany w organizacji ruchu – dodał.

Rzecznik przypomniał także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. – Nie informujmy w mediach społecznościowych, że nie będzie nas w domu. Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy – o ile to nie jest konieczne – dużych sum pieniędzy, kosztownej biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów. Chwila nieuwagi wystarczy, by padły łupem złodzieja. Pilnujmy torebek, a portfel i telefon chowajmy do wewnętrznych kieszeni ubrania. Przy grobach nie zostawiajmy torebek na ławkach – przestrzegał podinsp. Fijołek.

Policjant apelował też o rozwagę przy płaceniu za zakupy przy cmentarnych straganach. – Róbmy to dyskretnie, nie pokazując otoczeniu całej zawartości portfela. Korzystając z komunikacji publicznej, zachowujmy szczególną czujność – zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. W tłumie łatwo o kradzież – dodał.

Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy, ale też wzmożonych podróży. Wiele osób odwiedza groby bliskich oddalone nawet o kilkaset kilometrów. Jak co roku, w rejonach nekropolii porządku pilnować będą policjanci oraz przedstawiciele innych służb. – Warto stosować się do ich poleceń i wskazówek – przypomina policja.

Podkom. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie zwróciła uwagę, że w rejonie cmentarzy zmieniono organizację ruchu. – Obserwujmy znaki i nie jeździjmy na pamięć. Na skrzyżowaniach pojawią się funkcjonariusze kierujący ruchem. Przypomnijmy sobie podstawowe gesty i sygnały, które wykonuje policjant, bo ręczna sygnalizacja jest nadrzędna wobec świateł – podkreślała.

Funkcjonariuszka dodała, że podczas ubiegłorocznego, pięciodniowego okresu Wszystkich Świętych doszło do kilku wypadków drogowych, ale na szczęście nikt w nich nie zginął.

