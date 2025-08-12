Dzisiaj rozpoczyna sięTour de Pologne Women. Lubelskie stoi kolarstwem

Rok temu kobieca edycja Tour de Pologne również zagościła w naszym regionie. Przejazd barwnego peletonu wzbudził wielkie emocje, a tysiące kibiców czekało na cyklistki przy trasach w całym województwie. Ostatecznie, wyścig wygrała Holenderka Laura Molenaar.

Teraz emocji powinno być równie dużo, a napięcie powinien zwiększyć fakt, że wyścig liczy zaledwie trzy etapy. W profilu wyścigu brakuje wielkich podjazdów, więc sprawa końcowego triumfu rozstrzygnie się na sprinterskich finiszach. No chyba, że jeden z etapów zakończy się sukcesem ucieczki.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 12 sierpnia od etapu, którego start i meta są zaplanowane w Zamościu. po starcie kolarki udadzą się na południe, w kierunku Krasnobrodu. Przejadą przez tę urokliwą miejscowość, odwiedzą także Józefów, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn. W tym ostatnim mieście zaplanowana jest zresztą lotna premia. W Zamościu prawdopodobnie będzie finiszował cały peleton, chociaż nie jest wykluczone, że może on się lekko uszczuplić podczas przejazdu przez Roztocze. W sumie do pokonania tego dnia jest 105 km.

Dzień później cyklistki przeniosą się do Chełma na odcinek liczący 99 km. Po starcie peleton pojedzie na południe i pokaże się kibicom w Białopolu. Później minie m.in. Wojsławice czy Rożdżałów, a następnie uda się przez Adamów w kierunku Chełma, gdzie nastąpi finisz. Prawdopodobnie ponownie o triumf będą rywalizować sprinterki.

Zamknięcie wyścigu nastąpi 14 sierpnia etapem z Nałęczowa do Kraśnika. Będzie to najdłuższy odcinek – liczy aż 128 km. Tu mogą też być największe emocje, bo chociaż nie ma tu wielkich gór, to cała masa mniejszych podjazdów może mocno zmęczyć sprinterki, a także zachęcać inne zawodniczki do ucieczek. A jest gdzie to robić – wystarczy wymienić takie miejscowości jak Godów, Urzędów, Zakrzówek czy Szastarka. Premie lotne zaplanowane są w Urzędowie oraz Węgliskach.

Na liście startowej nie brakuje znanych nazwisk. Do Polski przyjedzie 7 z 14 ekip UCI Women’s World Tour, w tym Canyon//SRAM zondacrypto, Lidl-Trek czy UAE Team ADQ! Nie zabraknie również polskich zawodniczek z reprezentacji narodowej, MAT ATOM Deweloper Wrocław czy TKK Pacific Nestlé Fitness. Nasza drużyna narodowa pojedzie w składzie Kaja Rysz (Roland Le Dévoluy), Marta Lach (Team SD Worx – Protime), Marta Jaskulska (CERATIZIT Pro Cycling Team), Karolina Perekitko (Winspace Orange Seal), Weronika Wąsaty (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) i Laura Choma (Choma Racing TSR). Polki wystartują również w barwach zagranicznych ekip. Swój udział potwierdziła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Daria Pikulik, a na wstępnej liście startowej znalazła się także Dominika Włodarczyk z UAE Team ADQ, czwarta zawodniczka niedawno zakończonego Tour de France Femmes.

– Bardzo się cieszę, że po ubiegłorocznej edycji wyścigu zaliczyliśmy awans w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Mam nadzieję, że razem z Tour de Pologne Women szybko wejdziemy do World Touru i podobnie jak w przypadku wyścigu mężczyzn, będziemy oglądali w Polsce światową czołówkę, w tym także Polki, które są jednymi z najlepszych zawodniczek na świecie. Województwo Lubelskie po raz kolejny będzie gościło Tour de Pologne Women. Będą trzy etapy, zaczynamy w Zamościu, później Chełm, a ostatni etap z Nałęczowa do Kraśnika. Czujemy wielkie zaangażowanie i wsparcie Marszałka Jarosława Stawiarskiego, który rozumie, co znaczy promowanie regionu, województwa poprzez sport. Bardzo się z tego cieszę. Razem robimy fantastyczną imprezę, która nie tylko ma w sobie wielkie emocje sportowe, ale też promuje Województwo Lubelskie, Roztocze i wszystkie piękne zakątki tego regionu – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne Women.

Oficjalną bazą noclegową będzie nałęczowski Hotel Arche, gdzie spać będą wszystkie drużyny biorące udział w tegorocznym wyścigu. Transmisje z rywalizacji będą obecne natomiast na antenach TVP i Eurosportu.

TOUR DE POLOGNE WOMEN

Orientacyjne czasy przejazdów

I etap (Zamość – Zamość, 105,6 km, 12 sierpnia) - godz. 12.50: start honorowy w Zamościu na Rynku Wielkim * 13: start ostry w Zamościu * 13.03: Żdanów * 13.08: Lipsko * 13:22: Adamów * 13:23: Krasnobród * 14:25: Zwierzyniec * 14.39: Brody Małe * 14.45: premia lotna LOTTO w Szczebrzeszynie * 15.00: Bodaczów * 15.08: Zawada * 15.28: meta w Zamościu przy ul. Piłsudskiego.

II etap (Chełm – Chełm, 99,5 km, 13 sierpnia) - godz. 13: start honorowy w Chełmie przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów: 13.10: start ostry w Chełmie: 13.16 Kamień * 13.37: Białopole * 14.07: Wojsławice * 14.34: Rożdżałów: 15.09: Adamów * 15.28: meta w Chełmie przy ul. Lubelskiej.

III etap: Nałęczów – Kraśnik (128,1 km, 14 sierpnia) – godz. 12.15: start honorowy w Parku Zdrojowym w Nałęczowie * 12.29: Wojciechów * 12.59 Chodel * 13.17: Wierzbica * 13:24: premia lotna LOTTO w Urzędowie * 13.31: Popkowice * 13.49: Zakrzówek * 14.10: Szastarka * 14.15: Polichna * 15.19: premia specjalna ZondaCrypto w Stróży * 15.27: meta w Kraśniku przy ul. Kościuszki.