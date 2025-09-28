Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

Poszukiwany był za jazdę w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany w jednym z pensjonatów w powiecie krasnostawskim.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym i dwoma nakazami 31-latka z powiatu hrubieszowskiego. Mężczyzna, by utrudnić jego zatrzymanie bardzo często zmieniał miejsce ukrywania się. „Łowcy głów” zatrzymali go na terenie jednego z pensjonatów w powiecie krasnostawskim.

Mężczyznę, od maja bieżącego roku przez, poszukiwali mundurowi z Hrubieszowie. Rozesłano za nim list gończy. Wisiały nad nim także dwa nakazy za jazdę w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd skazał go łącznie na karę prawie 2 lat pozbawienia wolności.

31-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.