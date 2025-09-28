Jesienna aura na targu staroci

Roman Prószyński przywiózł lampy naftowe. Najdroższa w jego kolekcji była lampa miśnieńska, w typie cebulowym. Wycenił ją na 4000 zł.

Sprzedawca spod Kraśnika oferował dużą maszynę do pisania, kultowej marki Remington. Wiekowa, bo z lat 20. XX wieku, została przywieziona z Niemiec. Gadżet został wyceniony na 500 zl.

Ciekawostką był obraz „Yacht of America Cup”, kupiony za 300 zł przez Anitę i Pawła z Lublina. Sprzedawcy jednak nie mieli dobrego humoru. Część z nich twierdziła, że frekwencja na dzisiejszej giełdzie jest niska. – Poza tym ludzie się targują. Rzadko kupują i proponują bardzo niskie ceny – dodał jeden z nich. Typowy odwieczny konflikt sprzedającego i kupującego.