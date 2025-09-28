Avia lepsza od Podlasia, skromna wygrana Chełmianki

Niedzielne spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze. W siódmej minucie Wiktor Marek przewinił we własnym polu karnym, a to oznaczało, że biało-zieloni stanęli przed znakomitą okazją na zdobycie gola. Piłkę na „wapnie” ustawił Maksym Horzhui i dał miejscowym prowadzenie.

Podlasie długo się jednak nie cieszyło, a zawodnik, który sprokurował jedenastkę miał okazję odkupić winy. Między 17, a 27 minutą Marek wykorzystał dwa podania Dave’a Assuncao i skromną stratę świdniczanie zamienili na prowadzenie 2:1. Do przerwy kolejnych goli już nie było. Od razu po zmianie stron trener Maciej Oleksiuk posłał do boju trzech nowych piłkarzy. Szybko to Avia mogła jednak zdobyć trzecią bramkę. Andrij Remeniuk huknął z rzutu wolnego, ale Oskar Jeż nie dał się zaskoczyć.

W 70 minucie wydawało się, że musi paść gol dla drużyny Wojciecha Szaconia. Świetnym podaniem popisał się Szymon Kamiński, a w doskonałej sytuacji znalazł się Arkadiusz Maj. Napastnik ekipy ze Świdnika minął już bramkarza jednak jego uderzenie z linii bramkowej wybił Mateusz Konaszewski. Goście swoją szansę na zamknięcie meczu zmarnowali i za chwilę mogli za to słono zapłacić. Horzhui huknął z dystansu, ale kapitalną paradę popisał się Mateusz Białka. W końcówce żadnej z ekip nie udało się już zmienić wyniku i ostatecznie trzy, bardzo cenne punkty do domu zabrali Patryk Małecki i spółka.

W drugim niedzielnym meczu Chełmianka szybko zdobyła gola w meczu z beniaminkiem – Spartą Kazimierza Wielka, ale nie potrafiła pójść za ciosem. W efekcie do końcowego gwizdka gospodarze musieli mieć się na baczności. Ostatecznie udało się dowieźć trzy punkty po skromnej wygranej 1:0. Bohaterem okazał się Krystian Derkacz, który zaliczył jedynie trafienie w ósmej minucie zawodów.

Podlasie Biała Podlaska – Avia Świdnik 1:2 (1:2)

Bramki: Horzhui (8-z karnego) – Marek (17, 27).

Podlasie: Jeż – Mikołajewski (72 Dmitruk), Konaszewski, Gocha, Mróz (58 Maluga), Orzechowski, Nojszewski (46 Andrzejuk), Horzhui, Jakóbczyk (46 Urbański), Kosieradzki, Dobruk (46 Wnuk).

Avia: Białka – Dobrzyński, Kursa, Rozmus, Assuncao (65 Kalinowski), Kamiński, Uliczny (82 Popiołek), Remeniuk (61 Pigiel), Marek (61 Żmuda), Małecki (82 Zuber), Maj.

Chełmianka Chełm – Sparta Kazimierza Wielka 1:0 (1:0)

Bramka: Derkacz (8).

Chełmianka: Wilk – Adamski, M. Cichocki, Derkacz, Karbownik, Urban, Mydlarz (78 Kobiałka), Jabłoński, Korbecki, Kiebzak (60 Krawczun), Tomczyk (60 Branecki).