Ćwierć wieku nauki i tradycji. PANS w Chełmie świętuje jubileuszowy rok akademicki

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę nabożeństwem w cerkwi pw. Jana Teologa. Kulminacją była niedzielna msza w Bazylice Narodzenia NMP, która zgromadziła społeczność akademicką, władze uczelni i zaproszonych gości. Po liturgii uczestnicy w uroczystym pochodzie, przy akompaniamencie orkiestry dętej, udali się do siedziby Akademii przy ul. Wojsławickiej.

Na miejscu rektor prof. ucz. dr Beata Fałda powitała zgromadzonych, podkreślając wagę jubileuszu i znaczenie uczelni dla regionu. – - To rok, który otwiera nowy rozdział w historii naszej Akademii – zaznaczyła.

Program inauguracji objął immatrykulację nowych studentów, ślubowanie kandydatów na pilotów oraz wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Akademicką refleksję pogłębił wykład inauguracyjny prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej zatytułowany „Grzeczność i niegrzeczność w przestrzeni komunikacji społecznej”.

Tegoroczny nabór dowodzi, że PANS wciąż przyciąga młodych ludzi – największą popularnością cieszą się kierunki inżynierskie, takie jak mechanika i budowa maszyn, budownictwo czy elektrotechnika, a także filologie, w tym translatoryczna i słowiańska.

Ćwierćwiecze działalności to czas podsumowań, ale też odważnych planów. Chełmska uczelnia łączy dziś tradycję akademicką z praktycznym przygotowaniem do pracy zawodowej, a jej jubileuszowa inauguracja stała się symbolicznym otwarciem kolejnych lat rozwoju.