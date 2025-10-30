Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
Kto kocha góry, z pewnością zna to nazwisko. Wielicki jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie czternaście ośmiotysięczników. Trzy ze szczytów zdobył jako pierwszy człowiek podczas zimowych wejść. Himalaista słynie nie tylko z wypraw wysokogórskich, ale również z inspirujących wykładów. Takie spotkanie odbędzie się 19 listopada o godz. 11 na Akademii Bialskiej.
„Podczas wykładu pan Krzysztof Wielicki podzieli się niezwykłymi doświadczeniami z wypraw wysokogórskich, opowie o odwadze, walce z przeciwnościami i o tym, jak siła charakteru i determinacja pomagają osiągać cele - nawet w najtrudniejszych momentach” - zachęca uczelnia. Wykład jest otwarty dla wszystkich.