Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Orlen Pucharu Polski

To nie jest wielkie wydarzenie, bo pokonanie pierwszoligowca przez wicelidera Orlen Ekstraligi było obowiązkiem.
Podopieczne Artura Bożyka szybko otworzyły mecz za sprawą Oliwii Rapackiej. Kolejne bramki padłu równie szybko, bo do siatki trafiły Karla Kurkutovć i ponownie Rapacka. W efekcie już po 19 min było 3:0 dla łęcznianek. Zimnym prysznicem był gol gospodyń z 31 min autorstwa Zofii Skrzypek.
W drugiej połowie dominacja przyjezdnych trwała dalej, a udokumentowały ją dwa trafienia. Najpierw do siatki trafiła Kurkutović, a później Weronika Kaczor.
Juna-Trans Stare Oborzyska – GKS Górnik Łęczna 1:5 (1:3)
Bramki: Skrzypek (31) – Rapacka (7, 19), Kurkutović (10, 68), Kaczor (70).
Juna-Trans: Zmyślona – Połatyńska (62 Szymankiewicz), Michalik (62 Markiewicz), Napieralska, Zembroń (62 Ostant), Nowak, Knuła, Lechno, Fuchs, Skrzypek, Matyja.
Górnik: Nesterova – Kazanowska, Horvathova, Lefeld, Hałatek, Hrelja, Kaczor, Głąb, Rapacka, Kurkutović, Tomasiak.
Żółta kartka: Fuchs. Sędziowała: Żyła. Widzów: 100.
Pozostałe wyniki: Legionistki II Warszawa – Sportowa Czwórka Radom 2:2, k. 2:4 * Trójka/Staszkówka Jelna – AP Orlen Gdańsk 0:5 * Resovia – Czarni Sosnowiec 0:5 * GKS Katowice – Rekord Bielsko-Biała 2:0 * Śląsk II Wrocław – Medyk Konin 0:2 * Legionistki Warszawa – UJ Kraków 4:2 * UKS Wisła Kraków – Stomilanki Olsztyn 2:7 * Włókniarz Białystok – Pogoń Szczecin 0:9 * Medyk II Konin – KKP Warszawa 1:1, k. 6:7 * Czarni II Sosnowiec – Pogoń Tczew 2:0 * Beniaminek Krosno – Ślęza Wrocław 1:2 * Dąb Zabierzów Bocheński – UKS SMS Łódź 0:6 * UKS SMS II Łódź – Wisła Płock 6:0 * Lech/UAM III Poznań – Stomilanki Olsztyn 5:1 * Polonia Środa Wielkopolska – Lech/UAM Poznań 0:5.