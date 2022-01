Szymon Ładniak jednym z nominowanych w Plebiscycie na Sportowca Roku 2021

Ładniak t spędził en sezon w bardzo prestiżowej serii wyścigowej ADAC TCR Germany. – Tu jest dużo zawodników fabrycznych. Dodatkowo tory są zdecydowanie bardziej profesjonalne. Będę rywalizował na torach, na których ściga się Formuła 1. W TCR Eastern Europe było zdecydowanie inaczej, a kilka aspektów pozasportowych mocno mi przeszkadzało. W Niemczech mocniej czuć ducha sportu motorowego. Poza tym u naszych zachodnich sąsiadów jest zdecydowanie lepsza promocja wyścigów – mówił przed rozpoczęciem sezonu.

Ładniak nie zawiódł oczekiwań kibiców i osiągnął kilka rewelacyjnych rezultatów. Tym najbardziej wartościowym było drugie miejsce osiągnięte w ostatnim wyścigu sezonu, który odbywał się na słynnym Nurburgringu. Lublinianin był jednocześnie najlepszym juniorem tego dnia, co poskutkowało odegraniem polskiego hymnu. – Wieczorem po pierwszym wyścigu siedziałem, rozmawiałem ze swoim samochodem i uwierzyłem w to, że mogę wygrać drugi wyścig. I w moim odczuciu go wygrałem. Dojechałem drugi, ponieważ litewski kierowca Jonas Karklys postawił na większe ryzyko i użył opon typu slick z przodu. Na podsychającym pod koniec wyścigu torze wyprzedził mnie w połowie ostatniego okrążenia. Przegrałem z nim o dwie sekundy, podczas gdy trzeciego na mecie zawodnika, jadącego na czterech deszczowych oponach jak ja oraz wszyscy pozostali kierowcy, wyprzedziłem o ponad dziesięć sekund. Jestem bardzo szczęśliwy, a ten wyścig jest dla mnie taką wisienką na torcie w posumowaniu całego tegorocznego sezonu – powiedział Szymon Ładniak.

Nastolatek z Lublina z minionego roku zapamięta zapewne też występ na austriackim Red Bull Ringu, gdzie był drugi w klasyfikacji juniorów. Osiągnięte wyniki pozwoliły Ładniakowi ukończyć sezon ADAC TCR Germany na 13 miejscu. Wśród juniorów młody Polak zajął 5 miejsce.

Co zrobić, żeby zagłosować na swojego faworyta? Wystarczy wysłać SMS-a o treści „sportowiec” wraz z numerem kandydata (w przypadku Szymona Ładniaka będzie to sportowiec 46) pod numer 72480. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Bardzo podobnie jest w kategorii najpopularniejszy junior. W tym przypadku trzeba jednak wysłać wiadomość o treści „junior”, a do tego przydzielony sportowcowi numer również pod numer 72480. Listę kandydatów wraz z przydzielonymi im numerami publikujemy obok.

Można również głosować na naszym portalu dziennikwschodni.pl. Aby to zrobić wystarczy posiadać darmowe konto lub je założyć. A wtedy będzie można wykupić pakiet głosów dostępnych przy plebiscycie.