W gminach Wysokie i Zakrzew odbył się wyścig Cisowianka Mazovia MTB Marathon

- Pragnę promować województwo lubelskie i pokazać jego piękno. Gminy Wysokie i Zakrzew posiadają przepiękne tereny do uprawiania kolarstwa. Gmina Wysokie zapewnia śliczne zaplecze. Chcemy pokazać, że jest to teren bardzo gościnny i warty odwiedzenia. Jestem też zachwycony gminą Zakrzew. To piękne miejsce, gdzie panują idealne warunki do uprawiania kolarstwa górskiego. Dodatkowym atutem jest spokój i małe natężenie ruchu samochodowego. Czuje się tam wolność i piękną przyrodę. Jestem dumny, że odwiedzimy gminy Wysokie i Zakrzew – mówił przed rozpoczęciem Cisowianka Mazovia MTB Marathon Cezary Zamana.

Ten kolarz, który był gwiazdą polskiego peletonu w latach 90-tych, a obecnie jest organizatorem jednego z najważniejszych cykli w polskim kolarstwie górskim, jest gwarancją wysokiego poziomu imprezy. Zadanie, które sobie postawił udało mu się wykonać znakomicie, bo Cisowianka Mazovia MTB Marathon była imprezą znakomicie zorganizowaną. Piękne tereny zapewniły zawodnikom i kibicom oglądanie fantastycznej rywalizacji.

Na dystansie Pro, który był najdłuższy i najbardziej wymagający, w kategorii mężczyzn zwyciężył Dariusz Paszczyk, który 49 km trasę pokonał w nieco ponad 2 godziny. 35 sek. w stosunku do lublinianina spóźnił się warszawianin Rafał Brzyski. Podium uzupełnił inny przedstawiciel stolicy – Maciej Michalski. U kobiet triumfowała Magdalena Wiesiołek z Retro Stork Team.

Sporo emocji było na dystansie Fit, który liczył 31 km. Najlepszy był Kacper Koziołkiewicz z Bielska Podlaskiego, który jednak tylko o 9 sek. wyprzedził Sebastiana Grelę z Zamościa. Ten z kolei w sprinterskim finiszu pokonał Pawła Gałusa z Janowa Lubelskiego. U pań różnice na mecie były zdecydowanie większe. Najlepsza była Monika Mazur z Zamościa, a podium uzupełniły lublinianka Katarzyna Pakulska i Adrianna Owczarek z Komorników.

Ciekawie było też na dystansie Hobby. Jest on przeznaczony dla młodych adeptów kolarstwa i liczył zaledwie 11 km. Zmagania chłopców zdominowali przedstawiciele Mazowsza. Zdecydowane zwycięstwo odniósł Adrian Mirkowski. Zawodnik z Radzymina miał ponad 3 min przewagi nad kolarzami z Warszawy – Tobiaszem Nagłowskim i Dominikiem Gawronem. U dziewcząt znakomicie zaprezentowała się Sandra Nyga z Serocka. W najlepszej trójce zmieściły się jeszcze Amelia Nagłowska z Warszawy oraz Zuzanna Kamińska z Tomaszowic.