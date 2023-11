Skoki narciarskie. Polacy tłem dla rywali na zawodach w Finlandii

Świetną formę austriacki skoczek zaprezentował już w sobotę kiedy oddał skoki na odległość 144 m i 143 m i pokonał drugiego w klasyfikacji końcowej Piusa Pachke o ponad 10 punktów. W niedzielę Kraft pokazał, że na starcie sezonu jest nie tylko w znakomitej, ale i równej formie. Drugi skoczek poprzedniego sezonu w Ruce oddał dwa skoki na 148.5 m nokautując resztę stawki i notując przy tym rekordową notę punktową na dużej skoczni – 363,5 punktu!

Polscy kibice mogli delektować się skokami Krafta, ale Polacy tym razem nie dali im dużo powodów do radości. W sobotę do drugiej serii awansował jedynie Dawid Kubacki, który był 21. Natomiast w niedzielę dwa skoki oddało dwóch naszych rodaków. Do finału awansował Kubacki zajmując ostatecznie 23. miejsce, a dwie lokaty wyżej zmagania zakończył Piotr Żyła.

PUCHAR ŚWIATA W skokach narciarskich – Ruka (HS142)

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

Stefan Kraft (144 m, 143 m) 326.2 pkt * 2. Pius Paschke (142 m, 142.5 m) 315.6 pkt * 3. Stephen Leyhe (137 m, 143.5 m) 313.2 pkt * 4. Andreas Wellinger (142 m, 136 m) 311.5 pkt * 5. Daniel Tschofenig (136 m, 140.5 m) 310.3 pkt * 6. Ryoyu Kobayashi (138.5 m, 141.5 m) 309.7 pkt * 7. Philipp Raimund (141 m, 140 m) 309.3 pkt * 8. Timi Zajc (133 m, 143.5 m) 298.6 pkt * 9. Michael Hayboeck (135 m, 139.5 m) 297.9 pkt * 10. Jan Hoerl (134.5 m, 143.5 m) 296.6 pkt *** 21. Dawid Kubacki (130 m, 133 m) 266.8 pkt *** 31. Piotr Żyła (126.5 m) 123.6 pkt * 32. Aleksander Zniszczoł (125 m) 120.9 pkt *** 34. (118.5 m) 113.4 pkt *** 43. Kamil Stoch (113.5 m) 99.7 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU