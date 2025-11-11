Artystyczny symbol Niepodległej pojawił się w Lublinie

Mural z trzech stron otacza ramka stylizowana na znaczek pocztowy ze stemplem zawierającym datę i miejsce jego powstania. Artysta potraktował swoje dzieło jako swoistą „pocztówkę z Polski”, mającą inspirować do odkrywania kraju.

Autorem projektu muralu jest Mateusz Bąk – artysta wizualny i absolwent malarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od lat obecny w środowisku streetartowym. W swojej twórczości łączy doświadczenie malarza i projektanta, tworząc prace na pograniczu sztuki, reklamy i ilustracji. Jego styl to dialog między miejską ekspresją a uporządkowaną formą designu.

Lublin stał się pierwszym miastem w Polsce, w którym powstało takie dzieło w ramach akcji „Polska na TAK!”, zorganizowanej przez TVP i Polskie Radio. W kolejnych miesiącach podobne murale pojawią się na budynkach w innych miastach w całym kraju.

„Polska na TAK!” – sztuka, która łączy

Celem inicjatywy jest pokazanie, że sztuka w przestrzeni publicznej może jednoczyć – budować poczucie wspólnoty, pozytywnej energii i dumy z Polski. Mural przy ul. Zamojskiej 21 jest jednym z artystycznych akcentów towarzyszących obchodom Narodowego Święta Niepodległości i symbolicznym wyrazem radości z wolności, którą Polacy odzyskali 11 listopada 1918 roku.