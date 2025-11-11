Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta prosi o wsparcie dla ogrzewalni w Lublinie

Ogrzewalnia od 1 października przyjmuje mężczyzn, którzy nie mają gdzie spędzić nocy. Placówka codziennie udziela wsparcia potrzebującym, zapewniając im schronienie, ciepło i możliwość zadbania o podstawowe potrzeby.
Aby utrzymać odpowiednie warunki w ośrodku i zapewnić podopiecznym godne funkcjonowanie, Bractwo prosi mieszkańców Lublina o dary rzeczowe. Obecnie najbardziej potrzebne są:
- płyny do mycia naczyń i podłóg,
- worki na śmieci (60L i 120L),
- papier toaletowy,
- środki do czyszczenia sanitariatów – do glazury, umywalek, sedesów i pisuarów,
- żele pod prysznic i dezodoranty męskie.
Jak podkreślają przedstawiciele Bractwa, takie rzeczy są niezbędne, by osoby korzystające z ogrzewalni mogły zadbać o siebie i odzyskać poczucie godności.
– Każdy gest ma znaczenie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy tworzyć miejsce pełne troski i ludzkiej życzliwości – zaznaczają organizatorzy.
Dary można przekazywać całodobowo do:
- Ośrodka Wsparcia przy ul. Dolnej Panny Marii 32,
- lub do biura Bractwa przy ul. Zielonej 3 w Lublinie.