Kozłówka w niedzielę zaprasza na urodziny. Darmowe zwiedzanie z atrakcjami

Bez biletów, bez rezerwacji - w niedzielę każdy, kto czuje pociąg do historii i kultury regionu, powinien udać się do Kozłówki w powiecie lubartowskim. Miejscowe muzeum kończy właśnie 81 lat i z tej okazji zaprasza wszystkich na swój urodzinowy dzień otwarty. Placówka na gości będzie czekać w godzinach 10-15. Jak mówią sami organizatorzy wydarzenia, będzie to wyjątkowa okazja by zobaczyć pałac i jego otoczenie w niecodziennej oprawie, porozmawiać z pracownikami muzeum, kustoszami i rekonstruktorami.

Na przybyłych czekać będzie: pałac wraz z pracownikami w stylizowanych strojach, którzy chętnie opowiedzą o historii tego miejsca, kaplica z pokojem ks. Stefana Wyszyńskiego, galeria sztuki socrealizmu, lapidarium, wystawa "Rodzinny Album", wystawa "Spójrz mi prosto w twarz. Abakanowicz i inni", a także wystawa planszowa "Zagrobione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich przygotowana przez krakowski IPN.

W niedzielę w kozłowieckim muzeum odwiedzający mogą spodziewać się także: koncertu orkiestry ochotniczej straży pożarnej z Lubartowa, stoiska z bronią obsługiwanego przez rekonstruktorów w mundurach, prezentacji filmów kręconych w Kozłówce (Teatralnia), jak również ekspozycji pamiątek po Adamie i Aleksandrze Zamoyjskich. Podczas dnia otwartego goście będą mieli okazję także poznać podstawy gry w szachy. Na chętnych w północnej oficynie czekać będzie instruktor ze stolikiem i kompletem figur. Wstęp wolny.



