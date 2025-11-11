Zima coraz bliżej – reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy

Policjanci otrzymali zgłoszenie o osobie bezdomnej przebywającej na terenie jednej z prywatnych posesji. Na miejsce udali się dzielnicowi, którzy zastali tam 66-letniego mężczyznę, który, nie mając się gdzie podziać, nocował na podwórku. Choć nie wymagał pomocy medycznej, jego sytuacja była trudna i zagrażała zdrowiu, szczególnie w obliczu nadchodzących chłodów.

Funkcjonariusze, kierując się troską o bezpieczeństwo mężczyzny, zabrali go ze sobą i skontaktowali się ze schroniskiem dla osób bezdomnych w Lublinie. Po ustaleniu szczegółów, 66-latek został przewieziony do placówki, gdzie uzyskał niezbędne wsparcie i dach nad głową.

Dzięki czujności właściciela posesji oraz zaangażowaniu policjantów, mężczyzna nie musiał spędzać kolejnej nocy na dworze.

Policja apeluje o reakcję i wrażliwość wobec osób, które mogą potrzebować pomocy – zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Warto zwracać uwagę na osoby bezdomne, starsze, samotne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

– Czasem wystarczy jeden telefon, by pomóc, a nawet uratować czyjeś życie – przypominają mundurowi.

W przypadku zauważenia osoby potrzebującej wsparcia można skontaktować się z Policją, Strażą Miejską lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zgłoszenia niewymagające natychmiastowej interwencji można przekazywać również za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), wybierając kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

To narzędzie pozwala wskazać miejsca przebywania osób potrzebujących, co w okresie zimowym jest szczególnie ważne.