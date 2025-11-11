Czterch piłkarzy Motoru i jeden trener udało się na zgrupowania reprezentacji narodowych

Wśród powołanych zawodników, którzy na co dzień zakładają żółto-biało-niebieskie barwy znaleźli się: Filip Luberecki, Paskal Meyer, Bright Ede i Renat Dadashov. Dodatkowo na zgrupowanie reprezentacji Bośni i Hercegowiny udał się Rasmus Jansson, który w sztabie szkoleniowym pełni rolę analityka.

Powołanie do pierwszej reprezentacji Azerbejdżanu otrzymał Dadashov, który 13 listopada będzie miał szansę wystąpić w Baku przeciwko Islandii, a trzy dni później w kolejnym meczu domowym przeciwko Francji.

Przejdźmy do Polaków, Filip Luberecki otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U21, którą czekają mecze z Włochami i Macedonią Północną. Mecz z ekipą z półwyspu apenińskiego będzie szczególnie ważny dla Biało-Czerwonych, którzy z dorobkiem czterech wygranych zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Włosi mają tyle samo punktów, ale obecnie legitymują się gorszym bilansem bramkowym. Mecz z Włochami odbędzie się 14 listopada w Szczecinie, a 18 listopada nasza najstarsza reprezentacja młodzieżowa zagra w Bitoli z Macedonią Północną.

Przechodzimy do reprezentacji Polski U20, która 14 lipca w czeskim Nachodzie zagra w ramach Elite League. W kadrze na to spotkanie znalazł się obrońca Paskal Meyer.

Bardzo pracowite dni zapowiadają się dla Brighta Ede. Defensor żółto-biało-niebieskich ma szansę zagrać w aż trzech spotkaniach. Nasza kadra młodzieżowa niebawem rozpocznie pierwszą rundę eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy U19. Już 12 listopada w Katanii Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. 15 listopada w Acireale naszym rywalem będzie Mołdawia, a 18 listopada, ponownie w Katanii zmierzymy się z Włochami.

Do kolejnej rundy kwalifikacji awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jedna najlepsza drużyna z trzeciego miejsca.

Na koniec należy wspomnieć o Rasmusie Janssonie, który poza pracą w Motorze pełni także rolę analityka w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Ekipa z Bałkanów 15 listopada zagra siebie z Rumunią, a trzy dni później zmierzy się na wyjeździe z Austrią.