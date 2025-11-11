Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Czterch piłkarzy Motoru i jeden trener udało się na zgrupowania reprezentacji narodowych

Filip Luberecki (z prawej) ma szansę zagrać w reprezentacji Polski U21
Filip Luberecki (z prawej) ma szansę zagrać w reprezentacji Polski U21 (fot. MOTORLUBLIN.EU)

W najbliższych dniach odbędą się mecze reprezentacji narodowych, zarówno tych pierwszych, jak i młodzieżowych. W trakcie przerwy w rozgrywkach na zgrupowania poszczególnych drużyn udało się pięciu przedstawicieli Motoru Lublin

Wśród powołanych zawodników, którzy na co dzień zakładają żółto-biało-niebieskie barwy znaleźli się: Filip Luberecki, Paskal Meyer, Bright Ede i Renat Dadashov. Dodatkowo na zgrupowanie reprezentacji Bośni i Hercegowiny udał się Rasmus Jansson, który w sztabie szkoleniowym pełni rolę analityka.

Powołanie do pierwszej reprezentacji Azerbejdżanu otrzymał Dadashov, który 13 listopada będzie miał szansę wystąpić w Baku przeciwko Islandii, a trzy dni później w kolejnym meczu domowym przeciwko Francji.

Przejdźmy do Polaków, Filip Luberecki otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U21, którą czekają mecze z Włochami i Macedonią Północną. Mecz z ekipą z półwyspu apenińskiego będzie szczególnie ważny dla Biało-Czerwonych, którzy z dorobkiem czterech wygranych zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Włosi mają tyle samo punktów, ale obecnie legitymują się gorszym bilansem bramkowym. Mecz z Włochami odbędzie się 14 listopada w Szczecinie, a 18 listopada nasza najstarsza reprezentacja młodzieżowa zagra w Bitoli z Macedonią Północną.

Przechodzimy do reprezentacji Polski U20, która 14 lipca w czeskim Nachodzie zagra w ramach Elite League. W kadrze na to spotkanie znalazł się obrońca Paskal Meyer.

Bardzo pracowite dni zapowiadają się dla Brighta Ede. Defensor żółto-biało-niebieskich ma szansę zagrać w aż trzech spotkaniach. Nasza kadra młodzieżowa niebawem rozpocznie pierwszą rundę eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy U19. Już 12 listopada w Katanii Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. 15 listopada w Acireale naszym rywalem będzie Mołdawia, a 18 listopada, ponownie w Katanii zmierzymy się z Włochami.

Do kolejnej rundy kwalifikacji awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jedna najlepsza drużyna z trzeciego miejsca.

Na koniec należy wspomnieć o Rasmusie Janssonie, który poza pracą w Motorze pełni także rolę analityka w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Ekipa z Bałkanów 15 listopada zagra siebie z Rumunią, a trzy dni później zmierzy się na wyjeździe z Austrią.

PKO BP EKSTRAKLASA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Lech Poznań 3-1
GKS Katowice - Piast Gliwice 1-3
Korona Kielce - Raków Częstochowa 1-4
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2-1
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2
Motor Lublin - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1-2
Radomiak Radom - Cracovia 3-0
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2-0

Tabela:

1. Górnik 15 29 26-14
2. Jagiellonia 14 27 27-18
3. Wisła Płock 14 26 19-10
4. Raków 14 23 20-18
5. Radomiak 15 22 28-24
6. Cracovia 14 22 21-17
7. Zagłębie 14 21 27-18
8. Lech 14 21 23-23
9. Korona 15 20 17-16
10. Arka 15 18 13-26
11. Legia 14 17 16-15
12. Widzew 15 17 22-23
13. Katowice 15 17 21-27
14. Pogoń 15 17 21-27
15. Motor 14 16 19-24
16. Lechia 15 13 25-32
17. Bruk-Bet 15 13 19-29
18. Piast 13 11 13-16

