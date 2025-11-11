Lublin świętuje odzyskanie niepodległości. Za nami oficjalne uroczystości

Miejskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym tradycyjną, uroczystą sesją Rady Miasta Lublin. Następnie uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej.

Po nabożeństwie mieszkańcy, przedstawiciele władz i służb mundurowych przeszli na Plac Litewski, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem wojskowej kompanii honorowej, defilada oraz złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podczas uroczystości zachęcał do pamięci o osobach, którym zawdzięczamy niepodległość - powstańcach, ludziach nauki, kultury i ojcach niepodległości – ale też „cichych bohaterach”, jak nauczyciele, rolnicy, strażacy, policjanci, urzędnicy, przedsiębiorcy i wszystkich, którzy na co dzień pracują na rzecz wspólnego dobra.

W ramach obchodów Święta Niepodległości centrum miasta oświetlą biało-czerwone iluminacje. Od godz. 16 do północy w barwach narodowych podświetlone zostaną donice kasztanowców, fontanna multimedialna, topola na pl. Litewskim, kładka w Parku Ludowym i stadion Motor Lublin Arena (godz. 18-22).

Koncert na Placu Zamkowym – muzyczne zwieńczenie obchodów

Choć oficjalne uroczystości już się zakończyły, na mieszkańców Lublina i całej Polski czeka jeszcze muzyczne świętowanie. Wieczorem Plac Zamkowy wypełni koncert łączący pokolenia, będący częścią ogólnopolskiej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Polska na TAK!”.

Jak zapowiadają organizatorzy, widowisko będzie muzyczną opowieścią o wolności – w nowoczesnych aranżacjach i wyjątkowych interpretacjach znanych artystów. Na scenie wystąpią m.in.: Kacperczyk, Piotr Kupicha, SARSA, Waluś Kraksa Kryzys, O.S.T.R., Maciej Musiałowski, Daria ze Śląska, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Alicja Szemplińska, Igor Herbut, Zalia, Eldo, Gracjana Górka, Natalia Kukulska, Wiktor Dyduła, Mery Spolsky, Grubson oraz Kayah.

Koncert rozpocznie się o godz. 17:35 i będzie transmitowany na antenie telewizji publicznej.