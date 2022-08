Znamy terminarz EBLK. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpocznie od wyjazdu do Bydgoszczy

Niezmienne pozostaje to, że w stawce będzie 11 zespołów: Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin, VBW Arka Gdynia, MKS Pruszków (beniaminek), KS Basket 25 Sp. z o.o. Bydgoszcz, PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski, 1KS Ślęza Wrocław, Enea AZS Politechnika Poznań, Energa Toruń, SKK Polonia Warszawa, MB Zagłębie Sosnowiec oraz BC Polkowice.

Zmian nie ma również w samym kształcie zmagań – każda z drużyn rozegra w sumie 20 spotkań w rundzie zasadniczej (w każdej kolejce jedna ekipa będzie pauzować). Do play-off awansuje 8 najlepszych zespołów, kolejne 2 zakończą sezon, a najgorszy z nich spadnie na zaplecze ekstraklasy.

Po raz pierwszy koszykarki wyjdą na parkiety w rundzie zasadniczej 8 października, a zakończą ją 8 marca 2023 roku. Od 11 marca ruszą play-offy: ćwierćfinały (do trzech zwycięstw), półfinały (do trzech zwycięstw), mecze o trzecie miejsce (do dwóch zwycięstw) i finały (do trzech zwycięstw). Nowego mistrza Polski mamy poznać najpóźniej 15 kwietnia przyszłego roku.

Jak będzie wyglądać inauguracja Energa Basket Ligi Kobiet w przypadku Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin? Podopieczne Krzysztofa Szewczyka pojadą do Bydgoszczy, aby powalczyć o punkty w konfrontacji z tamtejszym KS Basket 25 Sp. z o.o. Tydzień później podejmą w swojej hali PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Kiedy pauzy? W 9. kolejce (3 grudnia) oraz w 20. kolejce (25 lutego 2023).