Zagłębie Sosnowiec pierwszym rywalem koszykarek AZS UMCS Lublin

AZS UMCS Lublin szykuje się do walki o jak najwyższe cele
AZS UMCS Lublin szykuje się do walki o jak najwyższe cele (fot. Wojciech Szubartowski)

AZS UMCS rozpoczyna w niedzielę nowy sezon. Pierwszym przeciwnikiem lublinianek będzie MB Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli rozpocznie się o godz. 18.

To ma być sezon, który wreszcie wyjaśni, jak oceniać pracę Karola Kowalewskiego. Przypomnijmy, że trener, który również prowadzi reprezentację Polski objął stery w drużynie akademiczek na początku roku.

Od tej pory przeplata mecze wybitne z tymi słabszymi. Tych pierwszych jest sporo, ale te drugie rzutują na ostateczne wyniki. Kowalewski na razie w Lublinie nie był w stanie wywalczyć Pucharu Polski, nie przebrnął pierwszej rundy play-off Orlen Basket Ligi, a także przegrał kwalifikacje Euroligi.

Trudno jednak krytykować go za te porażki. W poprzednim sezonie nie miał zbyt dużego wpływu na skład, jaki zastał w zespole. W tym natomiast walczył o przepustkę do Euroligi z bardzo silnym DVTK Hun-Therm i przegrał po naprawdę niezłych występach.

W Lublinie jego podopieczne nawet wygrały, ale nie były w stanie utrzymać tej przewagi podczas meczu w Miszkolcu. Trzeba jednak zaznaczyć, że lubelski zespół długimi momentami grał naprawdę dobrze. Imponowała zwłaszcza agresywna obrona, która zwłaszcza w domowym meczu zaowocowała kilkoma przechwytami.

– Staraliśmy się bronić agresywnie, stąd sporo przechwytów piłki przy wyprowadzeniu. Ten zespół jednak tak będzie wyglądał, bo taka jest nowoczesna koszykówka – powiedział trener Kowalewski.

Akademiczki u progu sezonu wyglądają na zespół bardzo dobrze zbilansowany. Są w nim gwiazdy, ważne postacie, a także koszykarki, których zadaniem będzie ciężka harówka na rzecz najważniejszych zawodniczek. W pierwszym gronie są na pewno Robbi Ryan oraz Laura Gil. Amerykanka to koszykarka, która ciężko pracuje po obu stronach parkietu.

Z kolei Gil to klasa sama w sobie. 33-latka ma jedno z najbogatszych CV z grona wszystkich zawodniczek Orlen Basket Ligi Kobiet. Hiszpanka jest wicemistrzynią olimpijską, wicemistrzynią świata, trzykrotną mistrzynią Europy oraz triumfatorką Euroligi.

Materiałem na gwiazdę jest z pewnością Dominika Ullmann. 20-latka już okrzepła w Orlen Basket Lidze i coraz częściej pokazuje się również z dobrej strony w Europie. Jeżeli będzie w stanie ustabilizować swoja formę na poziomie adekwatnym do swojego potencjału, to powinna stać się gwiazdą krajowych parkietów. Wówczas pewnie otrzyma także szansę występów w reprezentacji Polski, na które z pewnością zasługuje.

W gronie zawodniczek z potencjałem można także umieścić Justynę Adamczuk, która dość nieoczekiwanie nie zagrała w kwalifikacjach Euroligi. Chociaż to był wynik decyzji trenera, a nie kłopotów zdrowotnych, to można jednak przypuszczać, że minut dla młodej centerki w OBLK nie powinno zabraknąć.

– Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Wiadomo, że kwalifikacje do Euroligi nie wpłynęły pozytywnie na nasze odczucia. Dobrze dogadujemy się wewnątrz zespołu, a to jest najważniejsze na tym etapie sezonu. Mecze Euroligi pokazały nad czym musimy pracować. Każdy ma jakieś przemyślenia, ale najważniejsze to szybie wyciągnięcie wniosków – mówi Justyna Adamczuk.

Ta młoda koszykarka nie jest wcale skazana na porażkę w rywalizacji o miejsce na boisku z Markeishą Gatling. Oczywiście jej długa kariera obfitowała w liczne wyróżnienia indywidualne. Wśród tych najważniejszych wyróżnić należy tytuły MVP ligi hiszpańskiej w roku 2021 oraz MVP pucharu Hiszpanii w roku 2023. Wielokrotnie wybierana była zawodnikiem kolejki lig hiszpańskiej i włoskiej. Grała w finałach WNBA, półfinale ligi hiszpańskiej czy ćwierćfinale EuroCupu.

To jednak przeszłość, a teraźniejszość wygląda tak, że Gatling na razie jest daleko od optymalnej formy. Można ją chwalić za 10 pkt w rewanżu w Miszkolcu, ale zastanawiać może tylko jedna zbiórka. A przecież Gatling grała aż 28 minut. Ratunkiem dla niej może być jednak fakt, że na krajowych parkietach nie spotka zbyt wielu rywalek o tak imponujących warunkach fizycznych.

Takich nie będzie na pewno w MB Zagłębie Sosnowiec, z którym w niedzielę zagra AZS UMCS Lublin. Ten mecz rozpocznie się o godz. 18 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli.

– Dobrze przepracowałyśmy okres przygotowawczy i będziemy dążyć do wygranych. Rywalizacja z MB Zagłębie Sosnowiec nie będzie łatwa, ale chcemy zwyciężyć. Myślę, że wiele spotkań będzie niepewnych, bo mamy kilku beniaminków. Okaże się po pierwszych meczach sezonu zasadniczego, kto będzie silny – kończy Klaudia Wnorowska, zawodniczka AZS UMCS Lublin.

Terminarz Orlen Basket Ligi Kobiet

4-5 października: Energa Toruń – 1KS Ślęza Wrocław * VBW Gdynia – Artego Bydgosz * AZS UMCS Lublin – MB Zagłębie Sosnowiec * Enea AZS Politechnika Poznań – Wisła Kraków * SKK Polonia Warszawa – Isand Wichoś Jelenia Góra * Contimax MOSiR Bochnia – KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski. 11 października: Artego – Lublin. 18 października: Lublin – Energa. 25 października: Gdynia – Lublin. 2 listopada: Lublin – Ślęza. 22 listopada: Lublin – Politechnika. 29 listopada: Polonia – Lublin. 3 grudnia: Lublin – Bochnia. 6 grudnia: Gorzów Wlkp. – Lublin. 13 grudnia: Lublin – Jelenia Góra. 20 grudnia: Wisła – Lublin. Runda rewanżowa rozpocznie się 27 grudnia i zakończy 1 marca. Po niej 8 najlepszych drużyn zagra w fazie play-off.

AZS UMCS Lublin szykuje się do walki o jak najwyższe cele

Z dnia na dzień, a właściwie z godziny na godzinę w przepływającej przez nasz region rzece Por przybyło 9,5 tys. sztuk maleńkich pstrągów potokowych. To „sprawka" członków Polskiego Związku Wędkarskiego z okręgu Zamość, którzy narybek wpuścili do wody w gminie Sułów.
18. KOLEJKA

Wyniki:

VBV Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp. 91:80
VBV Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp. 84:57
PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp.  - VBV Gdynia 71:87

Tabela:

1. VBV Arka Gdynia 18 33 1408 - 1207
2. Ślęza 18 31 1368 - 1181
3. Polski Cukier AZS UMCS 18 29 1495 - 1285
4. Zagłębie 18 29 1409 - 1303
5. Politechnika Poznań 18 28 1401 - 1305
6. Gorzów Wlkp. 18 26 1399 - 1327
7. Polkowice 18 26 1156 - 1615
8. Energa Toruń 18 24 1337 - 1451
9. Polonia Warszawa 18 22 1289 - 1385
10. Basket Bydgoszcz 18 21 1273 - 1476

