Jeżeli w FIBA Europe Cup można z wypiekami oczekiwać na jakieś spotkanie, to na pewno w środę dojdzie do takiej rywalizacji. UCAM Murcia to bowiem przedstawiciel najlepszej ligi w Europie.

Co więcej, w lidze ACB Murcia obecnie zajmuje miejsce w czołówce, co jest wynikiem rozgromienia MoraBanc Andorra oraz Basquet Girona. Dlatego olbrzymim zaskoczeniem był wynik z poprzedniego tygodnia osiągnięty przez Murcię w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Hiszpanie bowiem przegrali 72:87 z KK Bosna BH Telecom.

O sile Murcii stanowią gracze, którzy na europejskim rynku są już dobrze znani. Jednym z nich jest Sander Raieste. Estończyk w przeszłości grał m.in. w rodzimym BC Kalev czy hiszpańskiej Baskonii. Klasowym graczem jest także Amerykanin David De Julius. Chociaż na Starym Kontynencie gra dopiero od dwóch lat, to zdążył już zwiedzić kilka klubów. Najbardziej rozpoznawalną drużyną w jego CV jest Maccabi Tel Awiw.

Co ciekawe, Start i Murcia w tym sezonie grały już ze sobą. Miało to miejsce w pierwszej rundzie kwalifikacji Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Mecz był rozgrywany w bułgarskim Samokowie i zakończył się triumfem Hiszpanów 100:84.

– Spotkaliśmy się juz z nimi na turnieju o wejście do Ligi Mistrzów. Pokonali nas, ale ostatecznie też nie awansowali do Champions League. Na pewno mają bardzo mocny zespół, w lidze mają trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Drużyna z Bośni pokazała jednak, że można ich pokonać. Ciężki mecz, ale liczymy, że po dwóch porażkach wrócimy do swojej gry i postaramy się o zwycięstwo w hali Globus. Rywale bardzo dobrze dzielą się piłką. Trzeba być czujnym przez 24 sekundy w defensywie, aby obronić ich sytuacje, bo grają bardzo mądrze i dobrze czytają obronę rywali – mówi Filip Put.

Mecz we hali Globus rozpocznie się o godz. 18.30. Spotkanie będzie pokazywane również na sportowych antenach Polsatu. Bilety cały czas są dostępne w internecie, na stronie eventim.pl. Można je znaleźć TUTAJ. Kasy hali Globus będą czynne od godz. 17.