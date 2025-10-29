Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE Start Lublin kontra UCAM Murcia. Święto koszykówki w hali Globus

Autor: Zdjęcie autora kk
PGE Start po dwóch meczach w ramach FIBA Europe Cup ma na koncie: zwycięstwo i porażkę
PGE Start po dwóch meczach w ramach FIBA Europe Cup ma na koncie: zwycięstwo i porażkę (fot. PGE Start Lublin)

Czas na kolejny mecz w ramach FIBA Europe Cup. Dzisiaj o godz. 18.30 w hali Globus PGE Start Lublin podejmie UCAM Murcia.

Jeżeli w FIBA Europe Cup można z wypiekami oczekiwać na jakieś spotkanie, to na pewno w środę dojdzie do takiej rywalizacji. UCAM Murcia to bowiem przedstawiciel najlepszej ligi w Europie.

Co więcej, w lidze ACB Murcia obecnie zajmuje miejsce w czołówce, co jest wynikiem rozgromienia MoraBanc Andorra oraz Basquet Girona. Dlatego olbrzymim zaskoczeniem był wynik z poprzedniego tygodnia osiągnięty przez Murcię w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Hiszpanie bowiem przegrali 72:87 z KK Bosna BH Telecom.

O sile Murcii stanowią gracze, którzy na europejskim rynku są już dobrze znani. Jednym z nich jest Sander Raieste. Estończyk w przeszłości grał m.in. w rodzimym BC Kalev czy hiszpańskiej Baskonii. Klasowym graczem jest także Amerykanin David De Julius. Chociaż na Starym Kontynencie gra dopiero od dwóch lat, to zdążył już zwiedzić kilka klubów. Najbardziej rozpoznawalną drużyną w jego CV jest Maccabi Tel Awiw.

Co ciekawe, Start i Murcia w tym sezonie grały już ze sobą. Miało to miejsce w pierwszej rundzie kwalifikacji Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Mecz był rozgrywany w bułgarskim Samokowie i zakończył się triumfem Hiszpanów 100:84.

– Spotkaliśmy się juz z nimi na turnieju o wejście do Ligi Mistrzów. Pokonali nas, ale ostatecznie też nie awansowali do Champions League. Na pewno mają bardzo mocny zespół, w lidze mają trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Drużyna z Bośni pokazała jednak, że można ich pokonać. Ciężki mecz, ale liczymy, że po dwóch porażkach wrócimy do swojej gry i postaramy się o zwycięstwo w hali Globus. Rywale bardzo dobrze dzielą się piłką. Trzeba być czujnym przez 24 sekundy w defensywie, aby obronić ich sytuacje, bo grają bardzo mądrze i dobrze czytają obronę rywali – mówi Filip Put.

Mecz we hali Globus rozpocznie się o godz. 18.30. Spotkanie będzie pokazywane również na sportowych antenach Polsatu. Bilety cały czas są dostępne w internecie, na stronie eventim.pl. Można je znaleźć TUTAJ. Kasy hali Globus będą czynne od godz. 17.

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"
Zdjęcia
galeria

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"

Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest praca w Służbie Więziennej. W sumie do obsadzenia jest 50 stanowisk w kilku zakładach karnych i aresztach w województwie lubelskim.

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Robert Derewenda

Prezydent Duda nagradzał „szpilkostradę". Derewenda: Nie chcemy wojny politycznej

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nagrodził wrocławską „szpilkostradę” w konkursie „Lider Dostępności”. Niecałe dziesięć lat później radni z klubu PiS krytykują pomysł jej powstania na Starym Mieście w Lublinie. Czy to hipokryzja? Złośliwość polityczna? - Sama szpilkostrada nie jest zła. Chodzi o kolejność działań i o priorytety – tłumaczy Robert Derewenda z PiS.
„Dzień Wschodzi". Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu „Dzień Wschodzi” gościmy Katarzynę Smyk, szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim opowiedziała o ideach wspólnoty europejskiej, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju regionów oraz o bezpieczeństwie i solidarności w obliczu współczesnych zagrożeń.
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła we wtorek rosyjski samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej; maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Dzisiaj odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko w Kraśniku. W wydarzeniu ma wziąć udział szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz.
Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Młody gekon trafił do Polski… w paczce rukoli. Był już na półce w Lidlu, ale egzotyczne zwierzę zauważyła klientka. Tyle że już na swoim stole.

Pozytywne Porycie - zwycięzcy cyklu Lubelskie Cup

Pozytywne Porycie wygrało finał wojewódzki cyklu Lubelskie Cup w koszykówce 3x3

Impreza organizowana przez Lubelski Związek Koszykówki okazała się sporym sukcesem. Droga do finałowego turnieju przebiegała przez eliminacje odbywające się na przestrzeni ostatnich miesięcy w różnych miastach województwa. Finał odbył się w sobotę w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.
Po rowerze do łóżka. A tam…

Po rowerze do łóżka. A tam…

Wszystko zaczęło się od skradzionego jednośladu, a skończyło… w łóżku. To już kolejny przypadek „spryciarza”, który ukrył się przed policjantami w łóżku.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
5. KOLEJKA

Wyniki:

Miasto Szkła Krosno - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 81:88
Icon Sea Czarni Słupsk - PGE Start Lublin 98:72
Śląsk Wrocław - AMW Arka Gdynia 87:68
Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 98:89
Anwil Włocławek - King Szczecin 92:94
Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 84:77
Zastal Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza 82:70
GTK Gliwice - Dziki Warszawa 88:82

Tabela:

1. Legia 4 8 357-300
2. Trefl 4 8 368-323
3. King 4 7 344-333
4. Górnik 4 7 319-315
5. Arka 4 7 343-343
6. Dąbrowa G. 4 6 322-319
7. Czarni Słupsk 4 6 346-318
8. Zielona Góra 4 6 322-295
9. Anwil 4 6 372-338
10. Start 4 6 312-354
11. Śląsk 4 6 344-332
12. Gliwice 4 5 294-354
13. Dziki 4 5 326-325
14. Toruń 4 5 308-330
15. Krosno 4 4 327-370
16. Ostrów Wlkp. 4 4 321-376

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 