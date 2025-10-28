Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Pozytywne Porycie wygrało finał wojewódzki cyklu Lubelskie Cup w koszykówce 3x3

Pozytywne Porycie - zwycięzcy cyklu Lubelskie Cup
Pozytywne Porycie - zwycięzcy cyklu Lubelskie Cup (fot. Facebook LZKosz)

Impreza organizowana przez Lubelski Związek Koszykówki okazała się sporym sukcesem. Droga do finałowego turnieju przebiegała przez eliminacje odbywające się na przestrzeni ostatnich miesięcy w różnych miastach województwa. Finał odbył się w sobotę w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

6 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy. Przez eliminacje udanie przeszły ekipy Pozytywnego Porycia, Camaro Zamość, Wrtkw Squad oraz Alpacy. Z tej czwórki ffaworytem było Camaro. Zamościanie w tym sezonie już występowali w turnieju finałowym mistrzostw Polski, a w składzie, który w sobotę grał w Lublinie mieli m.in. Marka Nieściora. Doświadczony zamościanin to wielki pasjonat koszykówki, ale też jeden z najlepszych specjalistów od rzutów trzypunktowych. Mimo to Camaro (Marek Nieścior, Kamil Kluczek, Michał Kowarz i Michał Toczyński) w półfinale długo męczyło się w półfinale z Alpacą, którą pokonało ostatecznie 21:20. W drugim meczu tego etapu o końcowym wyniku decydowała dogrywka, w której wygrali 13:11 zawodnicy Pozytywnego Porycia. To kolejna już legendarna ekipa w lokalnej koszykówce 3x3. W Lublinie ten zespół wystąpił w składzie opartym o zawodników z przeszłością w Starcie. Byli to Kacper Psujek, Krystian Brzyski, Mateusz Miedziak i Szymon Kirwiel.

W pojedynku o trzecie miejsce zmierzyły się Alpaca oraz Wrtkw Squad. Dość niespodziewanie 13:11 wygrali przedstawiciele Alpacy, czyli jednej z najstarszych drużyn turnieju. Alpaca to projekt, który zrzesza grupę przyjaciół związanych niegdyś z występującą od wielu lat w rozgrywkach amatorskich drużyną Alpacy. Decydujące punkty w meczu o 3 miejsce zdobył Tomasz Szot. 43-latek to wybitny specjalista od rzutów dystansowych. Skład uzupełniają inni doświadczeni gracze – Krzysztof Adamczyk i Kamil Kozioł oraz młody podkoszowy pochodzący z okolic Lubartowa, a mający przeszłość w Lubliniance, Maksymilian Rafalski. Ten 20-letni podkoszowy w poprzednim sezonie razem z reprezentacją Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zdobył brązowy medal w mistrzostwach województwa lubelskiego szkół ponadpodstawowych.

Finałowy mecz pomiędzy Pozytywnym Poryciem i Camaro Zamość zakończył się  natomiast sporą niespodzianką. Doświadczeni zamościanie mieli sporo problemów ze znacznie szybszymi rywalami, a do tego mieli słabą skuteczność rzutów dystansowych. W efekcie Pozytywne Porycie wygrało 21:16 i zostało najlepszą drużyną cyklu Lubelskie Cup.

