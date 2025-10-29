Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.
Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Jest praca w Służbie Więziennej. W sumie do obsadzenia jest 50 stanowisk w kilku zakładach karnych i aresztach w województwie lubelskim.
W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nagrodził wrocławską „szpilkostradę” w konkursie „Lider Dostępności”. Niecałe dziesięć lat później radni z klubu PiS krytykują pomysł jej powstania na Starym Mieście w Lublinie. Czy to hipokryzja? Złośliwość polityczna? - Sama szpilkostrada nie jest zła. Chodzi o kolejność działań i o priorytety – tłumaczy Robert Derewenda z PiS.
W dzisiejszym odcinku naszego cyklu „Dzień Wschodzi” gościmy Katarzynę Smyk, szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim opowiedziała o ideach wspólnoty europejskiej, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju regionów oraz o bezpieczeństwie i solidarności w obliczu współczesnych zagrożeń.
Para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła we wtorek rosyjski samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej; maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Czas na kolejny mecz w ramach FIBA Europe Cup. Dzisiaj o godz. 18.30 w hali Globus PGE Start Lublin podejmie UCAM Murcia.
Dzisiaj odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko w Kraśniku. W wydarzeniu ma wziąć udział szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz.
W tym tygodniu rozgrywane są mecze 1/16 STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest nim Avia Świdnik. Żółto-niebiescy dzisiaj powalczą o awans do kolejnej rundy w domowym spotkaniu z Flotą Świnoujście. Pierwszy gwizdek już o godz. 12. Kto nie wybierze się na stadion, ten będzie mógł obejrzeć mecz na portalu sport.tvp.pl.
Młody gekon trafił do Polski… w paczce rukoli. Był już na półce w Lidlu, ale egzotyczne zwierzę zauważyła klientka. Tyle że już na swoim stole.
Impreza organizowana przez Lubelski Związek Koszykówki okazała się sporym sukcesem. Droga do finałowego turnieju przebiegała przez eliminacje odbywające się na przestrzeni ostatnich miesięcy w różnych miastach województwa. Finał odbył się w sobotę w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.
Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.
Wszystko zaczęło się od skradzionego jednośladu, a skończyło… w łóżku. To już kolejny przypadek „spryciarza”, który ukrył się przed policjantami w łóżku.
