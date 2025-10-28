O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

Spotkanie nauki i samorządu

Konferencję otworzyli: Jakub Banaszek – prezydent Chełma, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz dr Maria Mazur – rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Wykład wprowadzający, poświęcony międzynarodowej roli Unii Europejskiej w czasie polskiej prezydencji, wygłosił dr Andrzej Dumała z UMCS.

Dwa panele, wiele perspektyw

W programie konferencji znalazły się dwa panele tematyczne.

Pierwszy z nich dotyczył priorytetów drugiej polskiej prezydencji w Radzie UE oraz jej osiągnięć. W dyskusji udział wzięli: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, dr Jakub Olchowski – dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS, oraz dr hab. Anna Moraczewska z UMCS.

Drugi panel skupiał się na uwarunkowaniach międzynarodowych polskiej prezydencji. Moderował go dr hab. Tomasz Stępniewski (KUL, RODM), a wśród prelegentów znaleźli się: dr Alicja Zyguła (KUL), dr Jurij Hajduk (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie), dr Marlena Gołębiowska (UMCS) i dr Andrzej Szabaciuk (KUL).

Nowe centrum wiedzy o Europie

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Kompetencji Europejskich UMCS oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Było to pierwsze wydarzenie naukowe zrealizowane w Chełmie przez nowo utworzone Centrum, które powstało z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Miasta Chełm.

Jak podkreślają organizatorzy, celem Centrum jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.