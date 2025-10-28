O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.
Spotkanie nauki i samorządu
Konferencję otworzyli: Jakub Banaszek – prezydent Chełma, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz dr Maria Mazur – rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.
Wykład wprowadzający, poświęcony międzynarodowej roli Unii Europejskiej w czasie polskiej prezydencji, wygłosił dr Andrzej Dumała z UMCS.
Dwa panele, wiele perspektyw
W programie konferencji znalazły się dwa panele tematyczne.
Pierwszy z nich dotyczył priorytetów drugiej polskiej prezydencji w Radzie UE oraz jej osiągnięć. W dyskusji udział wzięli: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, dr Jakub Olchowski – dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS, oraz dr hab. Anna Moraczewska z UMCS.
Drugi panel skupiał się na uwarunkowaniach międzynarodowych polskiej prezydencji. Moderował go dr hab. Tomasz Stępniewski (KUL, RODM), a wśród prelegentów znaleźli się: dr Alicja Zyguła (KUL), dr Jurij Hajduk (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie), dr Marlena Gołębiowska (UMCS) i dr Andrzej Szabaciuk (KUL).
Nowe centrum wiedzy o Europie
Konferencja została zorganizowana przez Centrum Kompetencji Europejskich UMCS oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
Było to pierwsze wydarzenie naukowe zrealizowane w Chełmie przez nowo utworzone Centrum, które powstało z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Miasta Chełm.
Jak podkreślają organizatorzy, celem Centrum jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.