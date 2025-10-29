Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Decyzja została wydana 28 października 2025 r. i ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.
Bakterie w próbkach wody
Według informacji przekazanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, w próbkach wody pobranych 24 października w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. To oznacza, że woda nie spełnia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
– Z powodu wykrytych nieprawidłowości woda z wodociągu Dzierzkowice nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, zębów ani rąk – poinformował sanepid.
Ponowne dopuszczenie wody do użytku będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań potwierdzających, że woda spełnia obowiązujące normy.
Kogo dotyczy zakaz?
Z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dzierzkowicach korzysta około 3,3 tysiąca mieszkańców. Obejmuje on miejscowości:
- Dzierzkowice Góry,
- Dzierzkowice Wola,
- Dzierzkowice Rynek,
- Dzierzkowice Podwody,
- Terpentyna,
- Zastawie,
- Sosnowa Wola,
- Dębina,
- Wyżnianka Kolonia,
- Krzywie Dolne.
Co mają robić mieszkańcy?
Sanepid zaleca, by do czasu wydania kolejnego komunikatu nie używać wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani higieny osobistej. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów porządkowych (np. spłukiwania toalet).
Władze gminy mają obowiązek zorganizować mieszkańcom alternatywne źródła wody pitnej – np. dostawy beczkowozami.