Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Decyzja została wydana 28 października 2025 r. i ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.

Bakterie w próbkach wody

Według informacji przekazanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, w próbkach wody pobranych 24 października w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. To oznacza, że woda nie spełnia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

– Z powodu wykrytych nieprawidłowości woda z wodociągu Dzierzkowice nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, zębów ani rąk – poinformował sanepid.

Ponowne dopuszczenie wody do użytku będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań potwierdzających, że woda spełnia obowiązujące normy.

Kogo dotyczy zakaz?

Z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dzierzkowicach korzysta około 3,3 tysiąca mieszkańców. Obejmuje on miejscowości:

Dzierzkowice Góry,

Dzierzkowice Wola,

Dzierzkowice Rynek,

Dzierzkowice Podwody,

Terpentyna,

Zastawie,

Sosnowa Wola,

Dębina,

Wyżnianka Kolonia,

Krzywie Dolne.

Co mają robić mieszkańcy?

Sanepid zaleca, by do czasu wydania kolejnego komunikatu nie używać wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani higieny osobistej. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów porządkowych (np. spłukiwania toalet).

Władze gminy mają obowiązek zorganizować mieszkańcom alternatywne źródła wody pitnej – np. dostawy beczkowozami.