Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 29 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Dzisiaj
7:04
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Avia Świdnik zagra z Flotą Świnoujście o awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Avia w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski ograła Ruch Chorzów 3:1
Avia w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski ograła Ruch Chorzów 3:1 (fot. Avia Świdnik)

W tym tygodniu rozgrywane są mecze 1/16 STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest nim Avia Świdnik. Żółto-niebiescy dzisiaj powalczą o awans do kolejnej rundy w domowym spotkaniu z Flotą Świnoujście. Pierwszy gwizdek już o godz. 12. Kto nie wybierze się na stadion, ten będzie mógł obejrzeć mecz na portalu sport.tvp.pl.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Drużyna Wojciecha Szaconia przystąpi do zawodów w kiepskich nastrojach. W dwóch ostatnich meczach ligowych Avia dopisała do swojego konta jedynie dwa punkty.

Najpierw zremisowała na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg 2:2, chociaż około 70 minut grała w liczebnej przewadze. W ostatni weekend znowu zawiodła przed własną publicznością i podzieliła się punktami ze Starem Starachowice.

W efekcie straciła fotel lidera na rzecz Wiślan Skawina. Trzeci KSZO Ostrowiec Świętokrzyski traci do świdniczan punkt, a czwarta Chełmianka jest gorsza o dwa „oczka”.

Patryk Małecki i spółka już dzisiaj będą mieli szansę, żeby zrehabilitować się za ostatnie występy. W ramach STS Pucharu Polski zagrają u siebie z innym trzecioligowcem – Flotą Świnoujście. A skoro potrafili ograć w pierwszej rundzie Ruch Chorzów 3:1, to mają dużą szansę, żeby awansować do 1/8 finału.

Tym bardziej, że rywale też ostatnio nie imponują formą. Flota przegrała dwa ostatnie spotkania. W minionej serii gier niespodziewanie nie zdobyła nawet punktu w starciu z ostatnim zespołem w tabeli. Wybrzeże Rewalskie Rewal wygrało w Świnoujściu 1:0.

Zespół Karola Szwedy w grupie drugiej Betclic III ligi zajmuje obecnie piąte miejsce z dorobkiem 26 punktów. Ma na koncie: osiem zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki.

Dla Avii kolejny awans byłby wielkim sukcesem.

– Przede wszystkim chcemy, żeby to była fajna przygoda dla drużyny i dla naszych kibiców. Nie da się ukryć, że po wylosowaniu Floty jest w nas myśl, żeby po 40 latach znowu zagrać w 1/8 Pucharu Polski. Jednak takie rozmowy odbywają się w „gabinetach” i to z pełną pokorą dla przeciwnika, który zapewne ma takie same plany. Zawodnicy natomiast muszą i wiem, że to robią, po prostu solidnie wykonywać swoją codzienną pracę – mówi Adrian Paluchowski, były napastnik drużyny, a obecnie dyrektor sportowy.

– Kolejnego rywala również chciałbym mieć w naszym zasięgu. Marzy mi się bowiem ćwierćfinał. Dla Avii to największy sukces w historii klubu i chciałbym, chociaż go wyrównać. To było 40 lat temu i naprawdę czas dopisać się do tej listy. Nikt jednak Floty w szatni nie deprecjonuje. Wiemy, że to wartościowa drużyna, mają sporo jakości, a ta podróż przez całą Polskę sprawi, że tylko będą bardziej zmotywowani – dodaje Patryk Małecki, który ustalił wynik meczu z Ruchem na 3:1.

– Muszę przyznać, że poczułem ciarki, gdy strzeliłem trzecią bramkę. Trybuny oszalały, ja w sumie też, bo moja radość była taka dziecięca, jak za najlepszych lat. Dla mnie każdy mecz jest szczególnie ważny, bo mam już swoje lata i chce jak najwięcej wycisnąć z tej mojej kariery. Jednak mecze Pucharu Polski mają szczególny posmak, bo tych może być już naprawdę niewiele. Mam świadomość, co mam wpisane w rubryce PESEL – zapewnia popularny „Mały”.

Marcin Pigiel miał duży udział przy bramce na 2:2

Niemal 70 minut gry w liczebnej przewadze i „wielbłąd” bramkarza. Avia tylko zremisowała z Siarką

Andrij Remeniuk w drugiej połowie był najbliżej zdobycia gola

Avia znowu zgubiła punkty u siebie. Tym razem zremisowała ze Starem Starachowice

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Ruch Chorzów Flota Świnoujście Avia Świdnik sts puchar polski

Pozostałe informacje

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"
Zdjęcia
galeria

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"

Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest praca w Służbie Więziennej. W sumie do obsadzenia jest 50 stanowisk w kilku zakładach karnych i aresztach w województwie lubelskim.

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Robert Derewenda

Prezydent Duda nagradzał „szpilkostradę". Derewenda: Nie chcemy wojny politycznej

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nagrodził wrocławską „szpilkostradę” w konkursie „Lider Dostępności”. Niecałe dziesięć lat później radni z klubu PiS krytykują pomysł jej powstania na Starym Mieście w Lublinie. Czy to hipokryzja? Złośliwość polityczna? - Sama szpilkostrada nie jest zła. Chodzi o kolejność działań i o priorytety – tłumaczy Robert Derewenda z PiS.
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu „Dzień Wschodzi” gościmy Katarzynę Smyk, szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim opowiedziała o ideach wspólnoty europejskiej, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju regionów oraz o bezpieczeństwie i solidarności w obliczu współczesnych zagrożeń.
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła we wtorek rosyjski samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej; maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
PGE Start po dwóch meczach w ramach FIBA Europe Cup ma na koncie: zwycięstwo i porażkę

PGE Start Lublin kontra UCAM Murcia. Święto koszykówki w hali Globus

Czas na kolejny mecz w ramach FIBA Europe Cup. Dzisiaj o godz. 18.30 w hali Globus PGE Start Lublin podejmie UCAM Murcia.
Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Dzisiaj odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko w Kraśniku. W wydarzeniu ma wziąć udział szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz.
Avia w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski ograła Ruch Chorzów 3:1

Avia Świdnik zagra z Flotą Świnoujście o awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski

W tym tygodniu rozgrywane są mecze 1/16 STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest nim Avia Świdnik. Żółto-niebiescy dzisiaj powalczą o awans do kolejnej rundy w domowym spotkaniu z Flotą Świnoujście. Pierwszy gwizdek już o godz. 12. Kto nie wybierze się na stadion, ten będzie mógł obejrzeć mecz na portalu sport.tvp.pl.
Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Młody gekon trafił do Polski… w paczce rukoli. Był już na półce w Lidlu, ale egzotyczne zwierzę zauważyła klientka. Tyle że już na swoim stole.

Pozytywne Porycie - zwycięzcy cyklu Lubelskie Cup

Pozytywne Porycie wygrało finał wojewódzki cyklu Lubelskie Cup w koszykówce 3x3

Impreza organizowana przez Lubelski Związek Koszykówki okazała się sporym sukcesem. Droga do finałowego turnieju przebiegała przez eliminacje odbywające się na przestrzeni ostatnich miesięcy w różnych miastach województwa. Finał odbył się w sobotę w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.
Skradziony rower doprowadził policjantów do ukrywającego się przestępcy

Po rowerze do łóżka. A tam…

Wszystko zaczęło się od skradzionego jednośladu, a skończyło… w łóżku. To już kolejny przypadek „spryciarza”, który ukrył się przed policjantami w łóżku.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
14. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Star Starachowice 1-1
Cracovia II - Wisła II Kraków 0-1
Czarni Połaniec - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka 1-3
Naprzód Jędrzejów - Wiślanie Skawina 1-2
Podlasie Biała Podlaska - Sparta Kazimierza Wielka 2-0
Pogoń Sokół Lubaczów - Świdniczanka Świdnik 3-1
Siarka Tarnobrzeg - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - Korona II Kielce 2-3

Tabela:

1. Wiślanie 14 29 27-23
2. Avia 14 27 29-19
3. KSZO 14 26 22-14
4. Chełmianka 14 25 22-17
5. Siarka 14 24 27-19
6. Pogoń Sokół 14 23 24-14
7. Podlasie 14 23 26-23
8. Wisłoka 14 22 22-17
9. Star 14 22 20-16
10. Cracovia II 14 21 22-25
11. Korona II 14 20 25-25
12. Czarni 14 19 22-23
13. Stal K. 14 16 22-20
14. Naprzód 14 15 17-24
15. Wisła II 14 13 21-33
16. Świdniczanka 14 12 22-27
17. Sokół Kolbuszowa 14 7 11-25
18. Sparta 14 7 16-33

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 