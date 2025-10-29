Katarzyna Smyk, pochodzi z Jaszczowa. W rozmowie z nami podkreśla, że jej droga zawodowa to efekt ciężkiej pracy, ambicji, ale też szczęścia do ludzi, którzy ją wspierali. - Miałam szczęście pracować z tymi, którzy motywowali, a nie podstawiali nogi - mówi.

W naszej rozmowie zwraca uwagę, że Unia Europejska nie jest „mitycznym wujkiem z Ameryki”, który przysyła pieniądze, ale wspólnotą idei, wartości i solidarności. - Wsparcie dla słabszego, wolność podróżowania, pracy, słowa czy rozwoju to fundamenty, które kształtują naszą codzienność - zaznacza Smyk.

Podczas wizyty w Lublinie mówiła o działalności punktów informacyjnych Europa Direct, które mają przybliżać obywatelom wiedzę o Unii. Jeden z takich punktów działa przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i będzie kontynuował swoją działalność przez kolejne pięć lat.

Komisja planuje także utworzenie podobnych miejsc w mniejszych miastach województwa lubelskiego. – Chcemy być bliżej ludzi, również poza Lublinem. To w małych miejscowościach często widać największe zainteresowanie projektami europejskimi – podkreśla przedstawicielka Komisji.

Katarzyna Smyk przypomniała, że w ramach funduszy unijnych realizowanych w województwie lubelskim podpisano już tysiące umów na łączną kwotę ponad miliarda złotych. Środki te wspierają nie tylko infrastrukturę, ale też innowacje, szkolenia zawodowe i rozwój przedsiębiorczości. Jak pokazują badania Eurobarometru, aż 70 proc. Polaków potrafi wskazać w swoim otoczeniu inwestycję finansowaną ze środków UE - to wynik dwukrotnie wyższy niż średnia unijna.

Szefowa przedstawicielstwa Komisji mówiła także o nowych wyzwaniach, przed jakimi stoi wspólnota. - Dziś obronność i bezpieczeństwo to priorytety Unii Europejskiej - mówi Katarzyna Smyk. Komisja Europejska i państwa członkowskie wynegocjowały instrument finansowy w wysokości 150 miliardów euro na dozbrojenie armii. Polska może skorzystać z ponad 3 proc. tej puli, co czyni ją jednym z głównych beneficjentów programu. - To środki nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na rozwój przemysłu i technologii - zaznacza. Smyk zwróciła uwagę, że inwestycje w obronność to także impuls dla innowacji i miejsc pracy. Wspomniała również o strategicznym znaczeniu regionów przygranicznych, takich jak Lubelszczyzna, które powinny być szczególnie wspierane. Na zakończenie rozmowy zaapelowała o korzystanie z możliwości, jakie daje członkostwo w Unii. - Zapraszam wszystkich, młodych i starszych, do punktów Europa Direct. Warto wiedzieć, jakie szanse oferuje Unia Europejska i jak można z nich skorzystać.

O szansach i korzyściach płynących z członkostwa Polski w UE dowiecie się z naszego programu „Dzień Wschodzi”, który można obejrzeć na naszej stronie WWW. dziennikwschodni.pl lub na naszym kanale YouTube.