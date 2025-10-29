Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Autor: Zdjęcie autora oprac. eb
Jest praca w Służbie Więziennej. W sumie do obsadzenia jest 50 stanowisk w kilku zakładach karnych i aresztach w województwie lubelskim.

Potrzebni są strażnicy działu ochrony do zakładów karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie informuje, że to praca zmianowa po 12 godzin.

Wynagrodzenie na start wynosi co najmniej 5 450 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5 060,00 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 6 100 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 5 600 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Aby ubiegać się o pracę, wystarczy wykształcenie średnie. Ale wyższe jest lepiej ocenianie w systemie punktowym w trakcie naboru.

Dokumenty aplikacyjne można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty do 12 listopada.

Rekrutacja obejmuje kilka etapów. Na początek jest rozmowa kwalifikacyjna, później test wiedzy dotyczący funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Kolejne jest badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny. A na koniec test sprawności fizycznej.

Służba Więzienna udziela szczegółowych informacji o naborze od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 81 710 45 71; 81 710 45 87; 81 710-45-98.

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"
Zdjęcia
galeria

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"

Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Robert Derewenda

Prezydent Duda nagradzał „szpilkostradę". Derewenda: Nie chcemy wojny politycznej

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nagrodził wrocławską „szpilkostradę” w konkursie „Lider Dostępności”. Niecałe dziesięć lat później radni z klubu PiS krytykują pomysł jej powstania na Starym Mieście w Lublinie. Czy to hipokryzja? Złośliwość polityczna? - Sama szpilkostrada nie jest zła. Chodzi o kolejność działań i o priorytety – tłumaczy Robert Derewenda z PiS.
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu „Dzień Wschodzi” gościmy Katarzynę Smyk, szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim opowiedziała o ideach wspólnoty europejskiej, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju regionów oraz o bezpieczeństwie i solidarności w obliczu współczesnych zagrożeń.
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła we wtorek rosyjski samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej; maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
PGE Start po dwóch meczach w ramach FIBA Europe Cup ma na koncie: zwycięstwo i porażkę

PGE Start Lublin kontra UCAM Murcia. Święto koszykówki w hali Globus

Czas na kolejny mecz w ramach FIBA Europe Cup. Dzisiaj o godz. 18.30 w hali Globus PGE Start Lublin podejmie UCAM Murcia.
Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Dzisiaj odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko w Kraśniku. W wydarzeniu ma wziąć udział szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz.
Avia w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski ograła Ruch Chorzów 3:1

Avia Świdnik zagra z Flotą Świnoujście o awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski

W tym tygodniu rozgrywane są mecze 1/16 STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest nim Avia Świdnik. Żółto-niebiescy dzisiaj powalczą o awans do kolejnej rundy w domowym spotkaniu z Flotą Świnoujście. Pierwszy gwizdek już o godz. 12. Kto nie wybierze się na stadion, ten będzie mógł obejrzeć mecz na portalu sport.tvp.pl.
Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Gekon w rukoli. Klientka przyniosła jaszczurkę z Lidla

Młody gekon trafił do Polski… w paczce rukoli. Był już na półce w Lidlu, ale egzotyczne zwierzę zauważyła klientka. Tyle że już na swoim stole.

Pozytywne Porycie - zwycięzcy cyklu Lubelskie Cup

Pozytywne Porycie wygrało finał wojewódzki cyklu Lubelskie Cup w koszykówce 3x3

Impreza organizowana przez Lubelski Związek Koszykówki okazała się sporym sukcesem. Droga do finałowego turnieju przebiegała przez eliminacje odbywające się na przestrzeni ostatnich miesięcy w różnych miastach województwa. Finał odbył się w sobotę w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.
Skradziony rower doprowadził policjantów do ukrywającego się przestępcy

Po rowerze do łóżka. A tam…

Wszystko zaczęło się od skradzionego jednośladu, a skończyło… w łóżku. To już kolejny przypadek „spryciarza”, który ukrył się przed policjantami w łóżku.

