Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Potrzebni są strażnicy działu ochrony do zakładów karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie informuje, że to praca zmianowa po 12 godzin.

Wynagrodzenie na start wynosi co najmniej 5 450 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5 060,00 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 6 100 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 5 600 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Aby ubiegać się o pracę, wystarczy wykształcenie średnie. Ale wyższe jest lepiej ocenianie w systemie punktowym w trakcie naboru.

Dokumenty aplikacyjne można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty do 12 listopada.

Rekrutacja obejmuje kilka etapów. Na początek jest rozmowa kwalifikacyjna, później test wiedzy dotyczący funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Kolejne jest badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny. A na koniec test sprawności fizycznej.

Służba Więzienna udziela szczegółowych informacji o naborze od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 81 710 45 71; 81 710 45 87; 81 710-45-98.