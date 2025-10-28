Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Zadanie realizowane jest we współpracy z nadleśnictwami, lokalnymi gminami i grupami detektorystów. Jego celem jest poszukiwanie, dokumentowanie i opisywanie mogił oraz cmentarzy wojennych, które znajdują się na terenie lasów i miejscowości powiatu włodawskiego.

– Większość z tych grobów znajduje się w rejestrze grobów i cmentarzy wojennych, ale część z nich to miejsca zupełnie zapomniane i nieujęte w żadnej ewidencji – mówi Agnieszka Ignatiuk, kustosz w dziale historii włodawskiego muzeum i koordynatorka projektu. – Spotykamy tu mogiły żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, ale też żołnierzy niemieckich, austriackich czy rosyjskich.

Do tej pory muzealnikom i współpracującym z nimi pasjonatom historii udało się dotrzeć już do około 50 miejsc pochówku. A to dopiero początek – liczba odkrytych mogił wciąż rośnie.

Efektem końcowym projektu będzie interaktywna mapa wirtualna prezentująca odnalezione miejsca, aplikacja mobilna oraz broszura podsumowująca badania terenowe.

Konferencja podsumowująca projekt

Muzeum zaprasza wszystkich miłośników historii regionu na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 5 grudnia o godz. 13 w siedzibie Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

Podczas spotkania o grobach i cmentarzach wojennych opowiedzą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.