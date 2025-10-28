Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 28 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Włodawa

Dzisiaj
20:31
Strona główna » Włodawa

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
435daa8979c58855c89d58888913839f.jpg
projekt Groby i cmentarze wojenne (zdjęcie 2) projekt Groby i cmentarze wojenne (zdjęcie 3) projekt Groby i cmentarze wojenne (zdjęcie 4) projekt Groby i cmentarze wojenne (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (5)
Autor galerii: Muzeum-Zespół Synagogalny we Włodawie

Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zadanie realizowane jest we współpracy z nadleśnictwami, lokalnymi gminami i grupami detektorystów. Jego celem jest poszukiwanie, dokumentowanie i opisywanie mogił oraz cmentarzy wojennych, które znajdują się na terenie lasów i miejscowości powiatu włodawskiego.

– Większość z tych grobów znajduje się w rejestrze grobów i cmentarzy wojennych, ale część z nich to miejsca zupełnie zapomniane i nieujęte w żadnej ewidencji – mówi Agnieszka Ignatiuk, kustosz w dziale historii włodawskiego muzeum i koordynatorka projektu. – Spotykamy tu mogiły żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, ale też żołnierzy niemieckich, austriackich czy rosyjskich.

Do tej pory muzealnikom i współpracującym z nimi pasjonatom historii udało się dotrzeć już do około 50 miejsc pochówku. A to dopiero początek – liczba odkrytych mogił wciąż rośnie.

Efektem końcowym projektu będzie interaktywna mapa wirtualna prezentująca odnalezione miejsca, aplikacja mobilna oraz broszura podsumowująca badania terenowe.

Konferencja podsumowująca projekt

Muzeum zaprasza wszystkich miłośników historii regionu na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 5 grudnia o godz. 13 w siedzibie Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

Podczas spotkania o grobach i cmentarzach wojennych opowiedzą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Domy we Włodawie płonęły jak pochodnie
Historia

Domy we Włodawie płonęły jak pochodnie

Decyzja o umorzeniu części należności jest kolejnym etapem w drodze do uzdrowienia finansów SPZOZ we Włodawie

Finansowy zastrzyk od powiatu. Włodawski szpital łapie drugi oddech

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Wszystkich Świętych Wlodawa Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie groby

Pozostałe informacje

Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

W miniony poniedziałek, 27 października, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa „Ocena prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z czołowych uczelni regionu, przedstawiciele świata nauki oraz władz samorządowych. Spotkanie stanowiło pierwszą inicjatywę naukową nowo powstałego Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Nie tylko w podręcznikach, ale i wśród lasów powiatu włodawskiego można odnaleźć ślady wielkiej historii. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie prowadzi niezwykły projekt pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w powiecie włodawskim”, dzięki któremu udało się już odnaleźć i zinwentaryzować kilkadziesiąt zapomnianych miejsc pochówku.
Skradziony rower doprowadził policjantów do ukrywającego się przestępcy

Po rowerze do łóżka. A tam…

Wszystko zaczęło się od skradzionego jednośladu, a skończyło… w łóżku. To już kolejny przypadek „spryciarza”, który ukrył się przed policjantami w łóżku.
Przychodnia specjalistyczna należąca do SP ZOZ-u w Puławach doczekała się remontu. Pierwszego tak poważnego od ponad 50 lat
Puławy

Coraz dalej od "skansenu". Remontują przychodnię przy Centralnej

Przychodnia specjalistyczna puławskiego SP ZOZ przy ul. Centralnej długie lata przypominała relikt poprzedniej epoki. I nadal będzie go przypominać, ale w nieco mniejszym zakresie. To skutek projektu o wartości ponad 13 mln zł.
Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Szykuje się gruntowny remont Galerii Podlaskiej. Wykonawca jest już wybrany.

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu parczewskiego w remoncie. Chodzi o kapliczkę z figurką Chrystusa Frasobliwego w Podedwórzu.

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

Policjanci z komisariatu w Niemcach zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który miał przy sobie blisko 3 kilogramy marihuany. Narkotyki znaleziono podczas przeszukania jego posesji w powiecie lubelskim.
Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Uwagę policjantów przykuł rowerzysta poruszający się bez świateł. Okazało się, że to zaginiony 69-letni mieszkaniec powiatu bialskiego.

Spryciarze odkryci w wersalkach

Schowali się rutynowo – w wersalce

Wersalka to jednak nie najlepsza kryjówka. Dwóch poszukiwanych przestępców nie popisało się fantazją – obaj, niezależnie od siebie, ukryli się przed policją w pojemnikach na pościel i udawali kołdry. Teraz obaj siedzą już za kratkami.
Halloween Party w Klubie Underground
31 października 2025, 21:00

Halloween Party w Klubie Underground

Jesteś fanem muzyki gotyckiej, mrocznych brzmień i tajemniczej atmosfery? A może po prostu poszukujesz wyjątkowej, halloweenowej imprezy w niepowtarzalnym klimacie? To wydarzenie z pewnością powinno cię zainteresować!
Łukasz Reszka - nowy starosta powiatu w Łęcznej
powiat łęczyński

Nowy starosta i nowe wynagrodzenie. Więcej się nie dało

Podczas czwartkowej sesji Rada Powiatu w Łęcznej ustali wynagrodzenie nowego starosty. Zgodnie z opublikowanym projektem uchwały, Łukasz Reszka otrzyma tak dużo, na ile pozwalają przepisy. Miesięcznie to ponad 20,1 tys. zł. To więcej od poprzedniego starosty, Daniela Słowika.
Lublin przed 1 listopada: mniej plastiku, więcej pamięci. Miasto apeluje o ekologiczne dekoracje grobów

Lublin przed 1 listopada: mniej plastiku, więcej pamięci. Miasto apeluje o ekologiczne dekoracje grobów

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Miasto przypomina o możliwości wyszukania grobów bliskich, wymianie zniczy oraz informuje o inwestycjach jakie dzieją się na lubelskich nekropoliach.

Lubelskie uczelnie pod jednym szyldem. Podsumowanie XXI Festiwalu Nauki

Lubelskie uczelnie pod jednym szyldem. Podsumowanie XXI Festiwalu Nauki

Blisko 60 tysięcy odwiedzających, ponad 2 tysiące projektów i setki lokalizacji – tak wygląda bilans XXI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Na tydzień Lublin zamienił się w miasto nauki, gdzie uczelnie, szkoły i instytucje kultury wspólnie zapraszały mieszkańców do odkrywania świata badań, technologii i kreatywności.
Paw z Ogrodu Saskiego nie jest już bezimienny. Ma nawet dwa imiona

Paw z Ogrodu Saskiego nie jest już bezimienny. Ma nawet dwa imiona

Jedno na cześć koloru piór, drugie na cześć miejsca, gdzie się wykluł - wybrano imiona dla pawia z Ogrodu Saskiego. Na wiosnę dowiemy się, które ostatecznie zostanie z nim na zawsze.

zdjęcie ilustracyjne

Łuków. Ruszył remont Żelechowskiej

W Łukowie ruszył remont ulicy Żelechowskiej. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w tym toku.

Najnowsze
Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

21:00 O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

20:31

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

19:46

Po rowerze do łóżka. A tam…

19:01

Coraz dalej od "skansenu". Remontują przychodnię przy Centralnej

18:06

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

17:10

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

16:28

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Skradziony rower doprowadził policjantów do ukrywającego się przestępcy

Po rowerze do łóżka. A tam…

Przychodnia specjalistyczna należąca do SP ZOZ-u w Puławach doczekała się remontu. Pierwszego tak poważnego od ponad 50 lat

Coraz dalej od "skansenu". Remontują przychodnię przy Centralnej

Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Celem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS jest zbliżanie nauki do lokalnych społeczności oraz rozwijanie debaty o integracji europejskiej na poziomie regionalnym.
galeria

O przeszłości i przyszłości. Naukowcy zjechali do Chełma

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Skradziony rower doprowadził policjantów do ukrywającego się przestępcy

Po rowerze do łóżka. A tam…

Przychodnia specjalistyczna należąca do SP ZOZ-u w Puławach doczekała się remontu. Pierwszego tak poważnego od ponad 50 lat

Coraz dalej od "skansenu". Remontują przychodnię przy Centralnej

Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

galeria
Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa