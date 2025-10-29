Mesko buduje fabrykę w Kraśniku. Dzisiaj przyjedzie tu szef MON

Dzisiaj odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko w Kraśniku. W wydarzeniu ma wziąć udział szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz.
Chodzi o fabrykę korpusów amunicji artyleryjskiej 155 mm. A cel to zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki do 150 tys. sztuk rocznie amunicji. „To ogromny skok w możliwościach produkcyjnych, który stanie się faktem dzięki rozbudowie zakładu w ramach programu budowy trzech fabryk amunicji prowadzonego przez Polską Grupę Zbrojeniową. Inwestycja, finansowana z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, obejmuje powiększenie hali produkcyjnej do 9 tysięcy metrów kwadratowych, modernizację istniejących obiektów i montaż nowych linii technologicznych” - podawała niedawno spółka. Mesko pozostaje jedynym w kraju wytwórcą korpusów i den do amunicji tego kalibru.
Nowoczesne linie produkcyjne i zakupione maszyny do fabryki w Kraśniku pozwolą na zwiększenie automatyzacji i wydajności oraz poprawę warunków pracy i systematyczny wzrost zatrudnienia w regionie lubelskim. Inwestycja ma potrwać do 2027 roku.
Wmurowanie kamienia węgielnego zaplanowano na godz. 10.