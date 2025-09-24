Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

Już pierwsza kwarta pokazała, że o zwycięstwo na Węgrzech będzie bardzo trudno i trzypunktowa zaliczka z pierwszego, domowego spotkania może być niewystarczająca. W pierwszej kwarcie miejscowe wyszły na prowadzenie 28:24, a w kolejnej nie spuściły z tonu i w efekcie na przerwę Polski Cukier AZS UMCS Lublin zszedł przegrywając 37:53.

W drugiej części meczu lublinianki zagrały bardzo ambitnie i w trzeciej kwarcie nieznacznie zdołały odrobić stratę do rywalek i przed decydującą kwartą przegrywały 48:61. Końcówka spotkania należała jednak do ekipy z Miszkolca, który wygrał ostatecznie 77:59 i zapewnił sobie udział w fazie grupowej Euroligi Kobiet.

Najskuteczniejszą zawodniczką lubelskiej drużyny w środowym spotkaniu była Laura Gil, która zdobyła15 punktów, a dotego dołożył dziewięć zbiórek i siedem asyst. Dobre zawody rozegrała także Robbi Ryan zdobywając 13 punktów, siedem zbiórek oraz dwie asysty. Dwucyfrową zdobycz punktową dołożyła również Markeisha Gatling.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w Eurolidze Kobiet, ale czekają go mecze w FIBA EuroCup Women. Zespół trenera Karola Kowalewskiego wystąpi w grupie B, gdzie zmierzy się z Basket Namur Capitale (Belgia), Hozono Global Jairis (Hiszpania) oraz zwycięzcą starcia pomiędzy U Cluj/Student Nis (Rumunia/Serbia).

DVTK Huntherm Miszkolc – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 77:59 (28:24, 25:13, 8:11, 16:11)

DVTK: Lelik 18, Takacs 15, Ginzo 12, Miklos 10, Grigalauskyte 6, Kanyasi 6, Toman 4, Smuda 3, N. Aho 3, T. Aho, Trener: Peter Volgyi

AZS UMCS: Gil 15, Ryan 13, Gatling 10, Slocum 9, Ullmann 8, Piestrzyńska 2, Wnorowska 2, Morawiec, Wojtala, Ridard. Trener: Karol Kowalewski

Sędziowali: Marek Kukelcik (Słowacja), Natasa Dragojević (Czarnogóra) i Branimir Galić (Chorwacja).