Sport
Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

(fot. Wojciech Szubartowski)

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zdołał utrzymać skromnej zaliczki z pierwszego spotkania i awansować do fazy grupowej Euroligi Kobiet. W rewanżowym meczu decydującym o awansie akademiczki przegrały w Miszkolcu z DVTK Huntherm 59:77, a w dwumeczu (129:144)

Już pierwsza kwarta pokazała, że o zwycięstwo na Węgrzech będzie bardzo trudno i trzypunktowa zaliczka z pierwszego, domowego spotkania może być niewystarczająca. W pierwszej kwarcie miejscowe wyszły na prowadzenie 28:24, a w kolejnej nie spuściły z tonu i w efekcie na przerwę Polski Cukier AZS UMCS Lublin zszedł przegrywając 37:53.

W drugiej części meczu lublinianki zagrały bardzo ambitnie i w trzeciej kwarcie nieznacznie zdołały odrobić stratę do rywalek i przed decydującą kwartą przegrywały 48:61. Końcówka spotkania należała jednak do ekipy z Miszkolca, który wygrał ostatecznie 77:59 i zapewnił sobie udział w fazie grupowej Euroligi Kobiet.

Najskuteczniejszą zawodniczką lubelskiej drużyny w środowym spotkaniu była Laura Gil, która zdobyła15 punktów, a dotego dołożył dziewięć zbiórek i siedem asyst. Dobre zawody rozegrała także Robbi Ryan zdobywając 13 punktów, siedem zbiórek oraz dwie asysty. Dwucyfrową zdobycz punktową dołożyła również Markeisha Gatling.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w Eurolidze Kobiet, ale czekają go mecze w FIBA EuroCup Women. Zespół trenera Karola Kowalewskiego wystąpi w grupie B, gdzie zmierzy się z Basket Namur Capitale (Belgia), Hozono Global Jairis (Hiszpania) oraz zwycięzcą starcia pomiędzy U Cluj/Student Nis (Rumunia/Serbia).

DVTK Huntherm Miszkolc – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 77:59 (28:24, 25:13, 8:11, 16:11)

DVTK: Lelik 18, Takacs 15, Ginzo 12, Miklos 10, Grigalauskyte 6, Kanyasi 6, Toman 4, Smuda 3, N. Aho 3, T. Aho, Trener: Peter Volgyi

AZS UMCS: Gil 15, Ryan 13, Gatling 10, Slocum 9, Ullmann 8, Piestrzyńska 2, Wnorowska 2, Morawiec, Wojtala, Ridard. Trener: Karol Kowalewski

Sędziowali: Marek Kukelcik (Słowacja), Natasa Dragojević (Czarnogóra) i Branimir Galić (Chorwacja).

ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

