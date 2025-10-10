Lublin w grudniu będzie gospodarzem mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie

Polska wcześniej tylko raz organizowała mistrzostwa Starego Kontynentu – w 2011 roku zawody rozgrywane były w Szczecinie. Co ciekawe, wówczas o medale dla Biało-Czerwonych walczyła chociażby Otylia Jędrzejczak, obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego, która w czwartek odwiedziła Lublin.

– Przygotowania idą pełną parą i przebiegają zgodnie z planem. Wraz z zespołem robimy wszystko, by zawodnicy, którzy do nas przyjadą, mieli stworzone najlepsze możliwe warunki do rywalizacji. Bardzo się cieszę, że mamy okazję zorganizować te mistrzostwa, bo to na pewno ważny krok w historii polskiego pływania – przekonuje Otylia Jędrzejczak.

Według wstępnych zgłoszeń na liście startowej pojawi się ponad 600 zawodników z 44 krajów. A to oznacza, że to może być największa impreza w historii polskiego pływania. Obecnie na listach zgłoszeniowych są zawodnicy z czterdziestu czterech krajów – Polski, Andory, Armenii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gre-cji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kosowa, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Wysp Owczych.