Lublin w grudniu będzie gospodarzem mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie

Po kilkunastu latach przerwy w Polsce ponownie odbędą się mistrzostwa Europy w pływaniu. Tym razem na Aqua Lublin. Impreza, która zapowiada się na rekordową wystartuje 2 grudnia.
Polska wcześniej tylko raz organizowała mistrzostwa Starego Kontynentu – w 2011 roku zawody rozgrywane były w Szczecinie. Co ciekawe, wówczas o medale dla Biało-Czerwonych walczyła chociażby Otylia Jędrzejczak, obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego, która w czwartek odwiedziła Lublin.
– Przygotowania idą pełną parą i przebiegają zgodnie z planem. Wraz z zespołem robimy wszystko, by zawodnicy, którzy do nas przyjadą, mieli stworzone najlepsze możliwe warunki do rywalizacji. Bardzo się cieszę, że mamy okazję zorganizować te mistrzostwa, bo to na pewno ważny krok w historii polskiego pływania – przekonuje Otylia Jędrzejczak.
Według wstępnych zgłoszeń na liście startowej pojawi się ponad 600 zawodników z 44 krajów. A to oznacza, że to może być największa impreza w historii polskiego pływania. Obecnie na listach zgłoszeniowych są zawodnicy z czterdziestu czterech krajów – Polski, Andory, Armenii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gre-cji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kosowa, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Wysp Owczych.
– Mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu to impreza, która przyciągnie do Lublina najlepszych zawodników naszego kontynentu, a jej transmisję obejrzą miliony kibiców. Organizacja tego wydarzenia w naszym mieście jest wyrazem uznania dla dotychczasowych dokonań i potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym i profesjonalnym partnerem dla zawodów na najwyższym poziomie. Dowodem na wyjątkową pozycję Lublina w świecie sportu jest nowoczesny kompleks Aqua Lublin, jeden z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów pływackich w Polsce. Jestem przekonany, że mistrzostwa będą kolejnym dowodem na to, że Lublin to miasto, które kocha sport, potrafi gościć zawodników i tworzyć niezapomniane wspomnienia – mówi prezydent Krzysztof Żuk.