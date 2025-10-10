Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Uczciwy radny znalazł portfel i oddał. „Tak mnie w domu wychowano”

Autor: Zdjęcie autora ak
Andrzej Szpatuśko jest radnym PiS kolejną kadencję. W ostatnich wyborach zdobył mandat, bo zagłosowało na niego 752 mieszkańców miasta, czyli 11,44 procent wyborców w okręgu nr 4
Andrzej Szpatuśko jest radnym PiS kolejną kadencję. W ostatnich wyborach zdobył mandat, bo zagłosowało na niego 752 mieszkańców miasta, czyli 11,44 procent wyborców w okręgu nr 4 (fot. Facebook)

O jego godnej postawie poinformował w mediach społecznościowych prezydent Zamościa. Ale Andrzej Szpatuśko nie uważa, by zrobił coś nadzwyczajnego i nie czuje się bohaterem. – Tak mnie w domy wychowano, że na pieniądze trzeba zapracować – mówi radny PiS.

„Mam szacunek do uczciwych i dobrych ludzi. Zawsze takie osoby szanuję i doceniam” – zaczął swój post prezydent Rafał Zwolak.

Dalej opisał, jak przy siedzibie straży miejskiej spotkał radnego Andrzeja Szpatuśko, który chwilę wcześniej znalazł portfel z dokumentami i sporą gotówką i szedł go oddać.

„Pan radny Andrzej Szpatuśko, to niezwykle skromny człowiek. Wiele razy pytał mnie czy i jak może pomóc dzieciom i seniorom, których odwiedzaliśmy. Dokładał się do opału czy jedzenia.

Piszę o tym, bo chciałbym, abyście Państwo wiedzieli, że wokół nas jest wiele takich osób. Wystarczy się dobrze rozejrzeć…” – skomentował prezydent Zamościa.

Sam zainteresowany uważa, że nie zrobił nic nadzwyczajnego i na pewno nie czuje się bohaterem. – Każdy mieszkaniec miasta, a na pewno zdecydowana większość postąpiłaby tak samo. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówi w rozmowie z nami radny Szpatuśko.

Przypuszczał, że ktoś, kto pieniądze zgubił, może się martwić, więc nie miał najmniejszych wątpliwości, że należy je oddać. – Tak mnie w domu wychowano, że na pieniądze trzeba zapracować. Więc jak w ogóle mógłbym pomyśleć, by je sobie zostawić? – pyta retorycznie.

Już wie, że portfel wrócił do właściciela, bo ten telefonował z podziękowaniami.

