Zgłoszenia do konkursu „Kryształowa Cegła” do 17 października

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie, które od lat promuje wysokie standardy architektury i budownictwa w regionie oraz poza jego granicami.

Konkurs dokumentuje i promuje najlepsze realizacje w dziedzinach: architektury i budownictwa, infrastruktury, rewitalizacji oraz adaptacji zabytkowych obiektów i historycznych przestrzeni miejskich do nowych funkcji.

Statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest przez inwestorów, projektantów i wykonawców jako wyraz uznania oraz szczególna forma rekomendacji. Z roku na rok konkurs zyskuje coraz szerszy zasięg. Do tegorocznej edycji zgłoszono już wiele prestiżowych realizacji z całego kraju, a organizatorzy oczekują na kolejne projekty z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z zachodniej Ukrainy.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 17 października 2025 r.

Zgodnie z ideą konkursu nagradzani są: inwestor, biuro projektowe oraz główny wykonawca.