Co miały w głowie te nastolatki? Z patykami rzuciły się na 49-latka

Do niepokojącego zdarzenia doszło 8 października na krasnostawskim osiedlu. - Dwie nastolatki podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny, po czym zaczęły uderzać go patykami w głowę. Po całym zajściu uciekły. Pomimo braku zgłoszenia, policjanci podjęli czynności – relacjonuje podkomisarz Anna Chuszcza z miejscowej komendy.

Okazało się, że sprawczyniami były dwie 13-latki, natomiast pokrzywdzonym był 49-latek z Krasnegostawu. - Mundurowi przyjęli od niego zawiadomienie o popełnionym czynie oraz przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego. Zebrane dokumenty zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletnich- zaznacza podkomisarz Chuszcza.

Policja przypomina, że takie zachowania są niedopuszczalne i wymagają zdecydowanej reakcji. - Funkcjonariusze podejmują działania, by eliminować podobne incydenty, a także prowadzą działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw oraz poszanowania drugiego człowieka- podkreśla policjantka.