Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Jakiej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy województwa lubelskiego między 10 a 12 października? O tym jaki będzie weekend opowie Gabriela Szewczyk.
Piątek, 10 październik
Poranek:
Od rana dominacja chmur i przelotne opady deszczu. W pierwszych godzinach dnia możliwy słaby, okresami umiarkowany deszcz – do 0,5 mm. Temperatura 9–10°C. Wiatr umiarkowany, z zachodu, 5–6 m/s.
Popołudnie:
W dalszym ciągu przewaga chmur, miejscami przelotne opady. W najcieplejszym momencie dnia temperatura sięgnie 13°C. Wiatr chwilami silniejszy, z północnego zachodu, w porywach do 8 m/s.
Wieczór i noc:
Pochmurno, ale już bez opadów. W drugiej części wieczoru możliwe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 8–9°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, 5–6 m/s.
Sobota, 11 październik
Noc i poranek:
Zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 6°C o świcie do 8°C rano. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, 3–4 m/s.
Popołudnie:
Rano i przed południem możliwe przelotne opady deszczu (do 0,4 mm). W ciągu dnia chmury utrzymają się, ale z krótkimi przejaśnieniami. Maksymalna temperatura wyniesie około 13°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, do 6 m/s.
Wieczór i noc:
Bez opadów, zachmurzenie duże. Temperatura utrzyma się w okolicach 12°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, 4–5 m/s.
Niedziela, 12 październik
Noc i poranek:
Zachmurzenie całkowite, miejscami możliwe lekkie opady. Temperatura około 10–11°C. Wiatr umiarkowany, zachodni, do 5 m/s.
Przedpołudnie:
Niebo pozostanie pochmurne, możliwe przelotne opady do 0,2 mm. Temperatura 11°C. Wiatr z zachodu, umiarkowany, 5–6 m/s.
Popołudnie:
Utrzymujące się chmury, miejscami deszcz (do 0,8 mm). Temperatura maksymalna dnia – 13°C. Wiatr umiarkowany, zachodni, do 7 m/s.
Wieczór:
Pochmurno, lokalnie mżawka. Temperatura spadnie do około 11°C. Wiatr słaby, z północnego zachodu, do 5 m/s.
Podsumowanie:
-
Najwięcej słońca: krótko w piątkowe popołudnie.
-
Największe opady: niedzielne popołudnie (do 1 mm).
-
Najchłodniejszy poranek: sobota – miejscami tylko 6°C.
-
Najsilniejszy wiatr: piątek w ciągu dnia (do 8 m/s z północnego zachodu).