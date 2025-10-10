Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Piątek, 10 październik

Poranek:

Od rana dominacja chmur i przelotne opady deszczu. W pierwszych godzinach dnia możliwy słaby, okresami umiarkowany deszcz – do 0,5 mm. Temperatura 9–10°C. Wiatr umiarkowany, z zachodu, 5–6 m/s.

Popołudnie:

W dalszym ciągu przewaga chmur, miejscami przelotne opady. W najcieplejszym momencie dnia temperatura sięgnie 13°C. Wiatr chwilami silniejszy, z północnego zachodu, w porywach do 8 m/s.

Wieczór i noc:

Pochmurno, ale już bez opadów. W drugiej części wieczoru możliwe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 8–9°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, 5–6 m/s.

Sobota, 11 październik

Noc i poranek:

Zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 6°C o świcie do 8°C rano. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, 3–4 m/s.

Popołudnie:

Rano i przed południem możliwe przelotne opady deszczu (do 0,4 mm). W ciągu dnia chmury utrzymają się, ale z krótkimi przejaśnieniami. Maksymalna temperatura wyniesie około 13°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, do 6 m/s.

Wieczór i noc:

Bez opadów, zachmurzenie duże. Temperatura utrzyma się w okolicach 12°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, 4–5 m/s.

Niedziela, 12 październik

Noc i poranek:

Zachmurzenie całkowite, miejscami możliwe lekkie opady. Temperatura około 10–11°C. Wiatr umiarkowany, zachodni, do 5 m/s.

Przedpołudnie:

Niebo pozostanie pochmurne, możliwe przelotne opady do 0,2 mm. Temperatura 11°C. Wiatr z zachodu, umiarkowany, 5–6 m/s.

Popołudnie:

Utrzymujące się chmury, miejscami deszcz (do 0,8 mm). Temperatura maksymalna dnia – 13°C. Wiatr umiarkowany, zachodni, do 7 m/s.

Wieczór:

Pochmurno, lokalnie mżawka. Temperatura spadnie do około 11°C. Wiatr słaby, z północnego zachodu, do 5 m/s.

Podsumowanie: