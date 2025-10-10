Tony czekolady zatrzymane na DK2. Ciężarówka jechała do Rosji

O nietypowym zdarzenia poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie. Kilka dni temu na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Woroniec (gmina Biała Podlaska) inspektorzy prowadzili rutynowe kontrole.

Litewska ciężarówka wiozła aż 4,5 tony czekolady w formie kalendarzy adwentowych z Polski do Rosji. „Kierowca okazał polskie zezwolenie jednorazowe na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy do lub z krajów trzecich. Dokument jednak nie zawierał wymaganych danych, kierowca nie wpisał nazwy przedsiębiorcy, co czyniło go nieważnym. Dodatkowo w pojeździe znajdowały się dwa inne zezwolenia, lecz żadne z nich nie uprawniało do wykonania tego przewozu” - podaje WITD.

Żeby jechać dalej, przewoźnik musi wpłacić kaucję 12 tysięcy złotych jako zabezpieczenie kary pieniężnej oraz przedstawić nowe, prawidłowe zezwolenie. Póki co towar został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.

Liczba zezwoleń jest ściśle reglamentowana, a każda próba wykorzystania dokumentu niezgodnie z przepisami stanowi poważne naruszenie prawa.