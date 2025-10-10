"Szóstka dla Lublina". Wielka zgoda czy "polityczny kabaret"?

- Historia nauczyła nas, że prezydent Żuk jest mistrzem w „rolowaniu” inwestycji. Tego się obawiamy – mówi radny Pitucha z PiS.

- Jeśli radni Platformy twierdzą, że inwestycje już się dzieją, zachęcam mieszkańców, żeby sprawdzili, czy istnieje szkoła na Majerankowej. Albo jak wygląda ulica Romera czy Zana. Te inwestycje nie dzieją się naprawdę. Chcemy efektu finalnego, nie deklaracji – grzmiał przewodniczący Derewenda.

- Tak, przywłaszczam sobie inwestycję na Majerankowej. Jestem mieszkanką Ponikwody. Mamy dwa tysiące dzieci i przepełnioną szkołę. Lekcje trwają do późnych godzin popołudniowych. Mój syn w pierwszej klasie kończy zajęcia o 16:15, córka w czwartej klasie podstawówki o 17:00. Czekamy na tę szkołę od dziesięciu lat. Dlatego domagam się realizacji tej inwestycji. Po to jestem w radzie miasta, żeby reprezentować mieszkańców – dodawała Justyna Budzyńska z klubu radnych PiS.

- To nie jest tak, że nic się z tymi inwestycjami nie dzieje. Część z nich jest etapowana, ale wszystkie z „Szóstki dla Lublina” znajdują się w obecnym lub poprzednich budżetach. Chcieliśmy współpracować z radnymi PiS, ale trudno mówić o zgodzie, skoro od lat wstrzymują się od głosu nad budżetem albo głosują przeciw. Powtarzam, projekty, które dziś przedstawiają jako swoje, były już wcześniej wpisane do budżetu – ripostuje Anna Glijer z PO.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowali, że zagłosują za przyszłorocznym budżetem, jeśli znajdą się w nich „ich” projekty. Czy jednak w relacjach miejskich władz i opozycji nastąpił przełom? To chyba za dużo powiedziane.