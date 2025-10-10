Ostatnie godziny głosowania w budżecie obywatelskim

Północ to deadline dla głosowania internetowego, które obecnie wybiera zdecydowana większość głosujących. Jeśli ktoś zamierza jednak głosować w jednym z wyznaczonych do tego punktów, czasu ma mniej. W przypadku Biur Obsługi Mieszkańców można to zrobić tylko do godziny 15:15, a w przypadku urn stojących w bibliotekach – do 18:00. Jak udało nam się dowiedzieć, do tej pory zagłosowało już ponad 12 tysięcy uprawnionych.



Przypomnijmy, że mieszkańcy mogą wybierać spośród 125 projektów. Każdy ma do dyspozycji cztery głosy – dwa na projekty dzielnicowe i dwa na ogólnomiejskie. W puli budżetu obywatelskiego jest ponad 17 mln zł. Z tej puli w pierwszej kolejności każda z dzielnic Lublina otrzyma po 400 tysięcy złotych na projekty z największym poparciem w głosowaniu – aż do wyczerpania środków w danej dzielnicy, przy czym minimalny próg, który kwalifikuje projekt do realizacji, to 100 głosów. Pozostała kwota trafi na projekty ogólnomiejskie, z czego 1,2 mln zł na tzw. „działania miękkie” – takie jak wydarzenia kulturalne czy sportowe, a reszta przeznaczona zostanie na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowy, remonty czy zakup środków trwałych.



Zwycięskie projekty poznamy pod koniec października lub na początku listopada.



Głosowanie internetowe odbywa się na stronie decyduje.lublin.eu.