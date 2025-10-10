GKS Górnik Łęczna zagra z Czarnymi Sosnowiec mecz o fotel lidera

Śmiało można powiedzieć, że ten mecz zadecyduje o losach tytułu mistrza jesieni. To w tej chwili jedyne ekipy, które jeszcze nie zaznały smaku porażki w tym sezonie. W tabeli wyżej jest Górnik, ale wynika to z faktu, że łęcznianki rozegrały mecz więcej niż przeciwniczki. Piłkarki Czarnych mają bowiem komplet zwycięstw, a Górnik stracił dwa punkty w zremisowanym starciu z UKS SMS Łódź.

Inna sprawa, że Górnik przystąpi do sobotniej rywalizacji w wyjątkowo dobrych nastrojach. Są one spowodowane niespodziewanym pokonaniem na wyjeździe GKS Katowice. W ostatniej kolejce łęcznianki ograły aktualnego mistrza Polski aż 4:0.

– Katowiczanki od kilku lat walczą o najwyższe cele. Praktycznie bez przerwy są w czołówce ligi. Wiedziałyśmy, że na Górnym Śląsku czeka nas ciężka przeprawa. Dlatego to zwycięstwo smakuje tak dobrze. Myślę, że da nam sporo pewności siebie przed rywalizacją z Czarnymi Sosnowiec – powiedziała Julia Piętakiewicz, która chociaż w tym meczu weszła tylko na końcówkę, to i tak zdążyła zdobyć dwie bramki.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 11. Wstęp na trybuny w Łęcznej jest bezpłatny. Ci, którzy zdecydują się pozostać w domu mogą śledzić transmisję na antenie TVP Sport.

Rozlosowano Puchar Polski

Znamy pary 1/32 rozgrywek o Puchar Polski. W tej fazie województwo lubelskie będzie miało aż czterech przedstawicieli. Najwyższej notowany jest oczywiście Górnik Łęczna. Podopieczne Artura Bożyka trafiły na GSS Grodzisk Wielkopolski. Łęcznianki zagrają na wyjeździe i będą zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, bo przeciwnik to obecnie ostatnia ekipa w grupie północnej II ligi. Pierwszoligowa Unia Lublin może mówić o pechu, bo już w pierwszej rundzie zagra u siebie z beniaminkiem Orlen Ekstraligi, UJ Kraków. Drugoligowy MOSiR Lubartów również będzie gospodarzem pucharowych zmagań. Przeciwnikiem tej drużyny będzie czołowy zespół Orlen I ligi, Legia Ladies Warszawa. Najniżej notowane z naszych reprezentantów, trzecioligowe rezerwy Unii Lublin, podejmą spadkowicza z Orlen Ekstraligi Medyk Konin. Mecze tej fazy są zaplanowane 18-19 października.

Unia jedzie do Konina

Pierwszoligowa Unia Lublin w 9 kolejce zagra na wyjeździe z Medykiem Konin. Beniaminek rozgrywek nie jest faworytem starcia ze spadkowiczem z Orlen Ekstraligi. Lublinianki obecnie w tabeli są na 6 pozycji, a Medyk jest trzeci i szykuje się do walki o powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy.